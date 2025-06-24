Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Muğla'da hayvanları koruma derneği başkanı horoz dövüştürürken yakalandı

Muğla'da hayvanları koruma derneği başkanı horoz dövüştürürken yakalandı

08:4624/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
20 horoz muhafaza altına alındı.
20 horoz muhafaza altına alındı.

Muğla'da, Köyceğiz Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ü.B. ile 15 şüpheli horoz dövüştürürken yakalandı. Dövüştürülen 20 horoz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı baskında bahisli horoz dövüşü yaptırdığı belirlenen Köyceğiz Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ü.B. ile birlikte 15 şüpheli yakalandı, 20 horoz muhafaza altına alındı.


Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Döğüşbelen Mahallesinde bahisli horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler orman içerisinde horoz dövüştüren Köyceğiz Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ü.B. ile birlikte 15 şüpheli yakalarken, 20 horoz muhafaza altına alınarak Köyceğiz İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatılırken, ayrıca ormanlık alana girmeleri sebebiyle idari para cezası uygulandı.




#muğla
#hayvan
#hayvansever
#horoz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Haziran ayı enflasyon beklentisi 2025 paylaşıldı! 2025 Haziran ayı enflasyon oranı ayın kaçında açıklanır, 6 aylık enflasyon farkı netleşti mi?