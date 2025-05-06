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Kamyonetten sarkan köpeğin sahibi tam bir hayvansever çıktı: Beş köpeğim var can güvenliğimi sağlayan hayvana neden eziyet edeyim?

Kamyonetten sarkan köpeğin sahibi tam bir hayvansever çıktı: Beş köpeğim var can güvenliğimi sağlayan hayvana neden eziyet edeyim?

11:416/05/2025, Salı
IHA
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Yücel, kamyonu ile seyir halindeyken kamyonun kasasında bağlı olan köpeğin kasadan atlamak istemesiyle oluşan görüntü nedeniyle zor durumu düştü.
Yücel, kamyonu ile seyir halindeyken kamyonun kasasında bağlı olan köpeğin kasadan atlamak istemesiyle oluşan görüntü nedeniyle zor durumu düştü.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde kamyonetin kasasından sarkar vaziyette seyreden köpeğin sahibi, "Can güvenliğimi sağlayan köpeğe neden eziyet edeyim, görüntü çekip paylaşana kadar keşke bizi uyarsalardı" dedi.

Çekerek ilçesine bağlı Çeltek köyünde yaşayan ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşan Furkan Yücel, geçtiğimiz gün sosyal medyada yayınlanan 10 saniyelik görüntü nedeniyle sosyal medyada linç edildi. Yücel, kamyonu ile seyir halindeyken kamyonun kasasında bağlı olan köpeğin kasadan atlamak istemesiyle oluşan görüntü nedeniyle zor durumu düştü.


Furkan Yücel, her sene olduğu gibi bu sene de hayvanlarını, köylerine yaylaya otlatmaya çıkardığını söyledi. Yücel sonrasında gelişen kısmı şu şekilde anlattı:


"Kamyonete binip ilçeden gerekli eşyaları alıp kamyonetimize yükledik. Videoda gözüken köpeğimle birlikte 5 tane daha köpeğim var. Hepsini birlikte yükledim. Bu köpeğim de zaten bilindiği üzere dişi bir köpek. Bir tane de yavrusu var. Yavrusu ezilmesin diye yavrusunu yaylaya taksiyle gönderdim. Bu köpek de yavrusu yanında olmadığından endişelenip kendisini kamyonetin arasındaki boşluktan atmış. Köpeğim, kamyonetin kasasında tasması ve zinciriyle kaçmaması için bağlıydı. O hayvan da kendini oradan atınca asılı kalıyor. Hayvan kendini atar atmaz arkadan gelen araç videoya alıyor ve paylaşıyor. O esnada biz hayvanı kurtarıyoruz. Onda bir sorun yok."


'VİDEOYU ÇEKENE KADAR GELİP UYARSAYDI'

Videoyu çeken kişinin sebep olduğu yanlış anlaşılmadan dolayı zor duruma düşen Yücel, bu duruma yol açan kişiye seslendi. Yücel, "Şimdi o arkadan gelen araca söyleyeyim, videoyu çekene kadar gelip bizi uyarıp müdahale ettirebilirdi. Ayrıca ona şikayette bulunacağız. Köpeğimizin sağlık durumu iyi. Köpeğe eziyet etmek, köpeğe kötü düşünce söz konusu değil. Hele benim gibi bir insan böyle bir şeyi düşünemez de yapamaz da. Böyle bir şeyi ben görsem ilk tepkiyi ben veririm. Bu işi yapanlar bilir. Bu köpekler bizim burada can güvenliğimizi sağlıyor. Burada bizlerden de önemli olan köpeklerimiz. Sabaha kadar biz onlara güvenip uyuyoruz. İşkence etmem söz konusu değil. Beni Yozgat'takiler, Çekerek'tekiler bilir. Benim kadar köpek sevdalısı birisi de yoktur" diyerek tepki gösterdi.


SÜREKLİ HAYVAN BESLİYOR

Hayvanları sevip gözettiğini belirten Yücel, "Hayvanlar Allah'ın dilsiz kullarıdır. Onlara gözümüz gibi bakarım. Eziyet etmem söz konusu bile değil. Bunu söylemeyi doğru bulmasam da ben işimden arta kalan zamanlarda lokantalardaki fazla yemekleri toplayıp dağda bayırdaki aç köpekleri besleyen biriyim. Olumsuz görüntüleri yayan kişiler şimdi bu söylediklerimi de yayınlarsa sevinirim" şeklinde konuştu.




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