Bakan Yerlikaya: Hatay'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı

Karabük'te 9-10 Temmuz'da etkili yağışların ardından meydana gelen selden etkilenen Yenice ilçesine gelen Yerlikaya, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç tarafından karşılandı. Yerlikaya, inceleme yaptığı Kayadibi köyünde vatandaşlarla sohbet etti, Şeker Kanyonu'nda selin oluşturduğu zararlara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.





Karabük Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Valiliğe geçen Yerlikaya, Gürel ve yetkililerle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ve bunun yanındaki beşeri dikkatsizlerin orman yangınların davetiye çıkardığını söyledi.





Bakanlık olarak, dün Hatay, Mersin ve Çanakkale'de çıkan yangınların, sebeplerini ortaya çıkarmak için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini anlatan Yerlikaya, "Şu ana kadar arkadaşlarımız, dünkü yangınlardan 5'inin sebebini ortaya çıkardılar. Birisinin trafo patlamasından, ikisinin doğal nedenlerden, yine ikisinin kazaen meydana geldiği değerlendirilmektedir." diye konuştu.





Bakan Yerlikaya, Hatay Belen'de bahçe temizliği maksadıyla sazlık alanların yakılmasından dolayı çıkan yangına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını anımsatarak, bu kişilerden birinin tutuklandığını, diğerinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.



