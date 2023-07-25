Bakan Yumaklı'dan Yunanistan'da ölen iki pilot için taziye mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ölen iki Yunan pilot için taziye mesajı yayınladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yunanistan'da düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden iki Yunanlı pilot için taziye mesajı yayınladı.
Bakan Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan'da düşen yangın söndürme uçağındaki iki pilotun hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duydum. Komşu ülke Yunanistan'ın ve Yunan halkının acısını yürekten paylaşıyorum. Dünya genelinde orman yangınlarıyla mücadelede yaşamını yitiren tüm kahramanları saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.
Uçak düştü iki pilot hayatını kaybetti
Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Eğriboz'daki Platanistos bölgesinde, yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, CL-215 tipi uçağın bugün saat 14.52'de yangına havadan yapılan mücadele sırasında Platanistos bölgesinde düştüğü belirtildi.
Açıklamada, kazada 34 yaşındaki pilot Hristos Mulas ve 27 yaşındaki yardımcı pilot Periklis Stefanidis'in hayatını kaybettiği kaydedildi.
Kaza nedeniyle Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın kararıyla, Yunan Silahlı Kuvvetlerinde 27 Temmuz'a kadar üç günlük yas ilan edildi.