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Bakanlar Hatay'da yangın bölgesinde: Büyük bir risk kalmadı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay Belen’de orman yangınının devam ettiği bölgeye ulaştı. Bakanlar yangın bölgesinde duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, ''Büyük bir risk kalmadı. Kontrol altına alma çabamız sürüyor'' ifadelerini kullandı.

20:53 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bakan Yumaklı ve Bakan Yerlikaya

Bakan Yumaklı ve Bakan Yerlikaya

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya ve Yumaklı, ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesini yerinden takip etmek üzere yangın bölgesine ulaştı.


"Şu anda bir risk olmadığını söyleyebilirim"


Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Hatay'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"Bütün kurumlar kuruluşlar omuz omuza vererek kamu kurumlarımızdan destek alarak şuan da bir risk olmadığını söyleyebilirim. Bu yangının kontrol altına alındığı anlamına gelmez. Gece hava şartları yangında etkili olacak. Şu an itibariyle 120 hektara inmiş durumda yangın. An itibariyle büyük bir risk olduğunu söylememekle beraber, arkadaşlarımızın kontrol altına alma çabaları devam etmekte.


Çanakkale’de tarım arazilerinin olduğu 500 hektarlık bir alanda yangın sürüyor. Şu anda arkadaşlarımız gece görüşlü hava araçlarıyla ve kara araçlarıyla yangına müdahale ediyor. Sabah 6.55’ten bu ana kadar 19 yangın çıktı. Bunların 16’sına müdahale edildi ve kontrol altına alındı. Şuanda 3 yangına konsantre olmuş müdahale ediyoruz.


"Şuana kadar bir can kaybımız yok"


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir can kaybı olmadığını belirterek, "Hem Hatay, hem Çanakkale, hem de Mersin’deki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Şuana kadar bir can kaybımız yok bu bizim tesellimiz. 13.57’den itibaren bizzat bakanımız merkezden takip etti" dedi.


"2 kişi yakalandı"


Bakan Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti:


"Bir orman yangını olduğu zaman ciğerimiz yanıyor. Bir seferberlik ortamında tüm kurum ve kuruluşlar hemen olay yerine geliyorlar. Yangın tecrübesi ve onunla ilgili çalışmanın zorluğunu da biliyoruz.


Yangının büyümemesi için çok uğraş sarf edildi. İnşallah enerjisi düşen bu yangının tez zamanda söndürülmesini umut ediyoruz. Vatandaşlarımız riskli olan hanelerden başlamak üzere tahliye edildi. Yanan 7 evimiz var, 4 araçta da hasar var. Yangının sebebiyle alakalı nereden kaynaklandığı ile ilgili jandarmamız titiz çalıştı. Bir evde iki kişi sazlık alanın temizlenmesi için ateş yakıp bunu kontrol edemiyorlar. Adli soruşturma başlatıldı. Bu vatandaşlar yakalandı."


Hatay’da orman yangını: Evlere de sıçradı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Hatay’da orman yangını: Evlere de sıçradı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Hatay’ın Belen ilçesinde, yerleşim yerine yakın bir bölgede başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Birkaç eve sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle bölgede 3 evin yandığı ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Belen'deki orman yangınına; 9 uçak 21 helikopter 59 arazöz 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ise 3 evin yandığını söylerken yangın bölgesine yakın vatandaşların evlerini tahliye etmesi gerektiği çağrısında bulundu. Öte yandan Gülpınar ve Soğukoluk Mahallesi'nin tedbir amaçlı tahliye edildiği öğrenildi.

#İbrahim Yumaklı
#Ali Yerlikaya
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#Hatay
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