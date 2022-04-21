Bakanlık duyurdu: Beş PKK'lı daha öldürüldü

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Yolda kalan İstanbullular Varşova'ya giden İmamoğlu'na isyan etti: Senin orada ne işin var?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraberinde 12 yardım TIR'ıyla birlikte Ukrayna’yı terk etmek zorunda kalan savaş mağdurlarını ziyarete gitti. Ziyaretinden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen İmamoğlu, sosyal medyada tepkilerin odağı oldu. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi gerektiği görüşünü paylaşan Ekrem İmamoğlu'nun Ukraynalı mültecilerle olan diyaloğu şaşkınlık yarattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise bugün bozulan metrobüsler nedeniyle yolda kalan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, "İmamoğlu senin orada ne işin var? Gel İstanbul için çalış" sözleriyle tepkisini dile getirdi.