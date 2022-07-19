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BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Bandırma yönetiminin fikri var ama çalışmaya gelince yoklar

Balıkesir Büyükşehir Belediye meclis toplantısında Bandırma Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tolga Tosun'un eleştirilerine yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bandırma'nın siyasi yönetiminin yapılacak işlerle ilgili fikirleri var ama iş çalışmaya gelince yoklar." ifadelerini kullandı. Bayramda başkan dahil herkesin tatile çıktığını ve Büyükşehir'in gönderdiği temizleme araçlarının kullanılmadığını belirten Yılmaz, "Biz sahadayız. Başkan sahada olmalı. Şu kravatı çıkarmadım daha." diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: Bandırma yönetiminin fikri var ama çalışmaya gelince yoklar
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz.

Bandırma Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tolga Tosun, Balıkesir Büyükşehir Belediye meclis toplantısında yaptığı konuşmada Büyükşehir'i eleştirerek "Tabi siyaset iktidar partisi olunca daha farklı ilerliyor. Bandırma'nın bu tarz alanlara ihtiyacı var. Bunun planlaması yapılırken, bu maddenin reddedilerek çekilmesini istiyorum." dedi.

Tosun'un eleştirilerine yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Ben 20 ilçe belediye başkanımızla beraber çalışıyorum. Bandırma ile ilgili yapılması gereken şeyler belli. Üniversiteyi getirdik, hastaneyi getirdik, yolları yapıyoruz ve kiralar fırladı. Konut ihtiyacı var, bir şekilde kentsel dönüşümün başlaması lazım. Bandırma'nın siyasi yönetiminin yapılacak işlerle ilgili fikirleri var ama iş çalışmaya gelince yoklar." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Bandırma yönetiminin fikri var ama çalışmaya gelince yoklar
OYNAT 01:54
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Bandırma yönetiminin fikri var ama çalışmaya gelince yoklar
Balıkesir Büyükşehir Belediye meclis toplantısında Bandırma Belediye'nin CHP'li Başkanı Tolga Tosun'un eleştirilerine yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 'Bandırma'nın siyasi yönetiminin yapılacak işlerle ilgili fikirleri var ama iş çalışmaya gelince yoklar.' ifadelerini kullandı. Bayramda başkan dahil herkesin tatile çıktığını ve Büyükşehir'in gönderdiği temizleme araçlarının kullanılmadığını belirten Yılmaz, 'Biz sahadayız. Başkan sahada olmalı. Şu kravatı çıkarmadım daha.' diye konuştu.

"ŞU KRAVATI ÇIKARMADIM"

Temel sıkıntının başkanlık misyonunu oturtup adam gibi iş yapmakla alakalı olduğunu belirten Yılmaz, "Biz adam ayırıyoruz diye bir şey yok. Sizde nasıl rahatlık varsa hiç belediyeyi düşünmek yok. Bayramda dört temizleme aracı verdik. Bakıyorum araçlar hiç çıkmamış. Herkes izinde, başkan da izinde. Biz sahadayız. Başkan sahada olmalı. Şu kravatı çıkarmadım daha." diye konuştu.

Elektrikli otomobil üreterek finale koştular
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Elektrikli araç için 7 mekatronik mühendisi, 8 elektrik mühendisi öğrencisi el ele verdi, cumartesi ve pazar günü finali düzenlenecek olan yarışa hazırlanıyor.<br>
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ROTEK takım kaptanı Cem Güdür, festival öncesinde araç projesi hakkında bilgiler verdi. <br>Güdür, “2021-2022 yılında Balıkesir Üniversitesi Robot Topluluğu ve SAVTEK Topluluğu ortak takımı olan ROTEK Elektrikli Araç takımı olarak katıldığımız teknofest yarışmalarından Uluslararası Efficiency Challenge elektrikli araç yarışları kategorisinde 700 baraj puanı üzerinden bin 570 puan alarak finale kalmaya hak kazandık. ROTEK elektrikli araç takımı olarak motorumuz, batarya yönetim sistemimiz, elektronik aksanlarımız, mekanik detaylarımız ve kabuk olmak üzere daha birçok parçamızı yerli olarak Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Mimar Sinan Teknik Anadolu Lisesi ve Balıkesir Teknokent bünyesinde yaptık\" dedi.<br>
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Teknokent Genel Müdürü Öğretim Görevlisi Burcu Aydemir, \"ROTEK Car takımımız uluslararası elektrikli araba yarışlarında Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Teknokenti temsilen araçlarını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki'nin katılımıyla aracımızı birazdan uğurlayacağız. Yerlilik oranı çok yüksek o yüzden tasarım aşamasında da finale kaldılar\" diye konuştu.<br>
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Son kontrolleri yapılan aracı ziyaret eden Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki aracı inceleyip öğrencilere başarılar diledi ve sonraki yıllarda yapacakları projelerde öğrencilere destek sağlayabileceklerini dile getirdi.
Elektrikli otomobil üreterek finale koştular
Balıkesir Teknokent'te teknofest elektrikli araç projeleri yarışmasının final heyecanı yaşanıyor.

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