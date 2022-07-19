Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Bandırma yönetiminin fikri var ama çalışmaya gelince yoklar
Balıkesir Büyükşehir Belediye meclis toplantısında Bandırma Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tolga Tosun'un eleştirilerine yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bandırma'nın siyasi yönetiminin yapılacak işlerle ilgili fikirleri var ama iş çalışmaya gelince yoklar." ifadelerini kullandı. Bayramda başkan dahil herkesin tatile çıktığını ve Büyükşehir'in gönderdiği temizleme araçlarının kullanılmadığını belirten Yılmaz, "Biz sahadayız. Başkan sahada olmalı. Şu kravatı çıkarmadım daha." diye konuştu.
Bandırma Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tolga Tosun, Balıkesir Büyükşehir Belediye meclis toplantısında yaptığı konuşmada Büyükşehir'i eleştirerek "Tabi siyaset iktidar partisi olunca daha farklı ilerliyor. Bandırma'nın bu tarz alanlara ihtiyacı var. Bunun planlaması yapılırken, bu maddenin reddedilerek çekilmesini istiyorum." dedi.
Tosun'un eleştirilerine yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Ben 20 ilçe belediye başkanımızla beraber çalışıyorum. Bandırma ile ilgili yapılması gereken şeyler belli. Üniversiteyi getirdik, hastaneyi getirdik, yolları yapıyoruz ve kiralar fırladı. Konut ihtiyacı var, bir şekilde kentsel dönüşümün başlaması lazım. Bandırma'nın siyasi yönetiminin yapılacak işlerle ilgili fikirleri var ama iş çalışmaya gelince yoklar." ifadelerini kullandı.
Temel sıkıntının başkanlık misyonunu oturtup adam gibi iş yapmakla alakalı olduğunu belirten Yılmaz, "Biz adam ayırıyoruz diye bir şey yok. Sizde nasıl rahatlık varsa hiç belediyeyi düşünmek yok. Bayramda dört temizleme aracı verdik. Bakıyorum araçlar hiç çıkmamış. Herkes izinde, başkan da izinde. Biz sahadayız. Başkan sahada olmalı. Şu kravatı çıkarmadım daha." diye konuştu.