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Beyoğlu'nda alkollü şahıs evini yakmaya çalıştı: Müdahale edenleri bıçakla tehdit etti

Beyoğlu'nda alkollü şahıs evini yakmaya çalıştı: Müdahale edenleri bıçakla tehdit etti

13:119/05/2025, Cuma
DHA
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Gözaltına alınan kişi tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gözaltına alınan kişi tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beyoğlu'nda alkollü olduğu iddia edilen bir kişi evini ateşe vermeye çalıştı. Elindeki bıçakla, kendisine müdahale eden çevre sakinleri ve polise tehditler savuran kişi, güçlükle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle evini yakmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendisine müdahale etmeye çalışan çevredeki vatandaşlara elindeki bıçakla tehditler savuran saldırgan, olay yerine gelen polis ekiplerine direnerek teslim olmak istemedi. Polisin uyarılarına rağmen sakinleşmeyen saldırgan, kısa süreli arbedenin ardından etkisiz hale getirilip kelepçelendi. Gözaltına alınan kişi tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.





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