Bursa’nın ipeksi lezzetleri vitrine çıkıyor

Yerel lezzetler ön planda

Kültür ve medeniyet başkenti Yeşil Bursa’nın pastadan hak ettiği payı alabilmesi için rotasını turizme çeviren Büyükşehir Belediyesi, yurt içi ve dışından daha fazla turistin şehre gelerek vakit geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sahip olduğu zengin yemek kültürüyle önemli bir gastronomi şehri olan Bursa’da önemli bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, 23-25 Eylül tarihleri arasında Merinos Parkı’nda ‘İpeksi Lezzetler’ sloganıyla Bursa Gastronomi Festivali’ni düzenleyecek. Verimli topraklarında yetişen ve sayısı giderek artan coğrafi işaretli gıda ürünleriyle Türkiye gastronomisinin can damarlarından birisi olan Bursa’nın daha geniş kitleler tarafından tanınmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek. Festival kapsamında gastronomi alanındaki ünlü şef ve sosyal medya fenomenlerinin katılımıyla söyleşi, panel, ödüllü yarışmalar, sergiler, gastroshow ve masterclass eğitimleri düzenlenecek. Konser ve çocuklara yönelik etkinliklerin de yapılacağı festivalde, Bursa lezzetleri ön planda olacak şekilde firmaların stantları yer alacak.

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“Bu potansiyele sahibiz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 23-25 Eylül 2022 tarihlerinde 3 gün boyunca Bursa’da ‘Bursa Gastronomi Festivali İpeksi Lezzetler’ ismiyle bir organizasyon gerçekleştireceklerini söyledi. Gastronomiyle ilgili büyük hedeflerinin bulunduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, “İşin profesyonellerinin de katıldığı, ulusal ve uluslararası arenada ses getirecek bir organizasyona imza atmak istiyoruz. Festivalin Bursa’ya değer katacağına inanıyorum. Gastronominin, turizmin en önemli başlıklarından birisi olduğunu biliyoruz. Bursa olarak bu potansiyele sahibiz. Yaz, kış, kültür, termal ve sağlık turizmi gibi birçok alanda potansiyelimiz var. Bunların hepsi birer avantaj. Bunların yanında saklı kalmış gastronomi yönümüzü ortaya çıkarmak da bir lütuf değil, zorunluluktur” dedi.