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Çanakkale'de yat limanında feci patlama: Belediye personeli hayatını kaybetti

Çanakkale'de il belediyesine bağlı yat limanında görevli vatandaşın oksijen tüplerini doldurduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu belediye çalışanı Caner Özbek'in hayatını kaybettiği bildirildi.

20:45 . 11/07/2023 Tuesday
AA
Çanakkale Belediyesi Yat Limanı

Çanakkale Belediyesi Yat Limanı

Çanakkale'de oksijen tüpü doldurduğu sırada meydana gelen patlamada yaralanan belediye personeli hayatını kaybetti.

Çanakkale Belediyesine ait yat limanında görevli Caner Özbek (43) dalgıçların kullandığı oksijen tüplerini doldurmak için çalıştığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Ağır yaralanan Özbek, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özbek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından belediyeden taziye mesajı yayımlandı.

Çanakkale Belediyesi'nden açıklama

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Yat Limanında görevli arkadaşımız Caner Özbek'i elim bir kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, mesai arkadaşlarımıza ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun."



#çanakkale
#Çanakkale Belediyesi
#Oksijen Tüpü
#PATLAMA
#Vefat
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