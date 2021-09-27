Gündem CHPli Gürsel Tekin Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Mansur Yavaştan biri aday olacak
POLİTİKA

CHP'li Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan biri aday olacak

Muhalefetin bilmeceye dönüşen Cumhurbaşkanı adayına ilişkin son açıklama CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den geldi. Tekin, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimlerinin geçtiğini söyledi. Tekin, "Bu üç isim içinde bir aday belirleme konusunda süreç başlayabilir" dedi.

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CHPli Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Mansur Yavaştan biri aday olacak
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı için üç ismin öne çıktığını söyledi. Milliyet gazetesine konuşan Tekin, bu isimlerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu duyurdu.

TEK ADAY O DA CHP'DEN

Daha önce Millet İttifakı'nın tek adayla seçimlerin ilk turuna katılmasından yana olduğunu söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aksine, seçime tek adayla katılacaklarını söyleyen Tekin, Akşener'in, "Ben Başbakanlığa adayım" sözleri adayın CHP'nin içinden çıkacağını belirtti.

"BİR SÜREÇ BAŞLAYABİLİR"

"Millet İttifakı’nın önemli iki ana aktöründen bir tanesi ‘aday olmadığını’ ifade ediyorsa doğal olarak da bu Millet İttifakı’nın ana lokomotifi olan CHP ağırlıklı olarak bir aday belirleme durumuna girecek demektir" diyen Tekin, "Meral Hanım’ın ifadesi yani dördüncü bir isim saymadığına göre büyük olasılıkla bu üç isim içinde bir aday belirleme konusunda bir süreç başlayabilir" ifadelerini kullandı.

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