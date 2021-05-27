Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan İlham Aliyeve kutlama mesajı
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev'e kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyet Günü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i kutladı. Erdoğan mesajında, "Dost ve kardeş Azerbaycan halkına parlak bir gelecek ve kalıcı bir refah için bir kez daha en iyi dileklerimi ifade ediyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan İlham Aliyeve kutlama mesajı
Arşiv

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen cumhuriyetin 103. yıl dönümü dolayısıyla Aliyev'e kutlama mesajı gönderdi.

"Azerbaycan halkına parlak bir gelecek ve kalıcı refah diliyorum"

Türk halkı ve şahsı adına Aliyev ve Azerbaycan halkına tebriklerini ileten Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kardeş Azerbaycan, bu yıl Cumhuriyet Günü'nü Vatan Savaşı'ndaki haklı zaferinin gururuyla taçlandırdı. Türkiye de 'kederini kendi kederi' olarak gördüğü Azerbaycan'ın bu mutluluğunu paylaşıyor.

Mükemmel düzeyde olan stratejik ilişkilerimizi 'bir millet, iki devlet' ruhu ile daha da pekiştirmek istikametindeki karşılıklı irademizden büyük memnuniyet duyuyorum. Kardeşliğimizin ve iş birliğimizin bölgemizde barışın, istikrarın ve refahın en büyük garantisi olduğuna kararlılıkla inanıyorum.

Bu vesileyle zatıalinize sağlık ve mutluluklar diliyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına parlak bir gelecek ve kalıcı bir refah için bir kez daha en iyi dileklerimi ifade ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüştü: Ortak adım atılacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüştü: Ortak adım atılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Abone Ol Google News
EURO 2020 öncesiilk galibiyet

EURO 2020 öncesi
ilk galibiyet

​A Millilerimiz, Alanya'daki ilk hazırlık maçından galip ayrıldı.
Günün komedisi

Günün komedisi

​Burdurlu çiftçiyle Kanadalı paraşütçünün diyaloğu kırdı geçirdi.
Bismillah atış serbest!

​Savunma Sanayii Başkanı Demir'den "ULAQ" paylaşımı.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı.

​Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar.

​Devlet Bahçeli: Dedikodulara bel bağlayan zillet ittifakı asla tutunamayacaktır.

500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı

​Organize suç örgütü elebaşı için harekete geçildi

​Bakan Dönmez: Karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik, hayırlı olsun.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.