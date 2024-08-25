Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarla mücadelede muhalefete tepki: Fitne ateşleriyle de mücadele ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, 21 yıl aranın ardından ilk kez başkent Ankara'nın dışında, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantı yaklaşık üç saat sürdü.

Toplantının ardından basın açıklamasında bulunan Erdoğan, önemli mesajlar verdi.









Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'tan verdiği önemli mesajlardan satır başları şöyle:

İsrail, tüm vahşetine, tüm barbarlığına rağmen Filistin halkının azmini kıramadı.

Topraklarını kahramanca savunan Filistin halkını bir kez daha saygıyla selamlıyor; zaferin er ya da geç Filistinli kardeşlerimizin olacağına yürekten inanıyoruz.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biriyiz.

Bunun etkisini ormanlarımızda görüyoruz.

Geçtiğimiz yıla göre orman yangını sayısı yüzde 53 arttı.

14 İHA'mız, 184'ü akıllı 776 kulemizle ormanlarımızı 7/24 anbean gözetiyoruz.

2 bin 76 orman yangınını İHA'larımız ile tespit ettik.

Dünyada orman yangınlarıyla mücadele İHA'ları kullanan iki ülkeden birisiyiz.

Yangına müdahale süresini 40 dakikalardan 11 dakikaya indirdik.

Orman yangınları konusunda muhalefetin çarpıtmalarına maruz kalıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanım ve ilgili bakanlarımız sürekli sahadaydı. Ben de kendilerinden sürekli bilgi aldım.

15-19 Ağustos arasında hava araçlarımız 1640 saat uçuş yaptı.

Yangınlara yalnızca havadan 25 bin 472 ton su atıldı.

Tüm birimlerimizle seferberlik ruhuyla yangınları söndürmek için uğraştık.

Devletimiz her yangın çıktığında sadece yangınlarla değil aynı zamanda muhalefetin de körüklediği fitne ateşliye de mücadele etmektedir.

Gözlerinin önünde uçan uçak ve helikoptere rağmen 'uçak yok' dediler.

Yangın başladıktan beş dakika sonra müdahale yapıldığı halde 'müdahale edilmiyor' dediler.

Muhalefetin pervasızlıkları karşısında vatandaşlarımızı da bilgilendirmek zorundayız.

Yangının, depremin, doğal afetin partisi olmaz. Muhalefetin her konuyu siyasallaştıran bu çarpık bakış açısını bir an önce terk etmesini bekliyoruz.

Yangın nerede çıkarsa çıksın devletimiz çok kısa sürede organize olmakta.