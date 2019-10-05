Gündem Cumhurbaşkanı operasyon sinyalini verdi Mehmetçik sınırda eli tetikte bekliyor
ŞANLIURFA

Cumhurbaşkanı operasyon sinyalini verdi: Mehmetçik sınırda eli tetikte bekliyor

Cumhurbaşkanı operasyon sinyalini verdi: Mehmetçik sınırda eli tetikte bekliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Aynel Arap
sınırında elleri tetikte hazır bekliyor. Fırtına obüslerin namluları teröristlere çevrilerek mevzi kazma çalışmaları yapıldı.

Haber Merkezi IHA
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye’nin doğusuna olası operasyon için tüm hazırlıklarını sürdürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye’nin doğusuna olası operasyon için tüm hazırlıklarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye’nin doğusuna olası operasyon için tüm hazırlıklarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat mesajı: Artık söz bitti
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat mesajı: Artık söz bitti
  • Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Aynel Arap’a fırtına obüslerinin namluları çevrildi.

İHA
Fırtına obüslerin namluları teröristlere çevrilerek mevzi kazma çalışmaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı'ndan haber bekleniyor

Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları sürüyor. Mehmetçik, elleri tetikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan operasyon için gelecek haberi bekliyor.

Öte yandan, sınırda konuşlu birliklere takviyelerin de sürüdüğü öğrenildi.

Erdoğan: Operasyon bugün yarın denebilecek kadar yakın
OYNAT 02:23
Erdoğan: Operasyon bugün yarın denebilecek kadar yakın
AK Parti'nin Kızılcahamam kampında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Frat'ın doğusu için hazırlıkların tamamlandığını belirterek 'Artık söz bitti. Operasyon bugün yarın denebilecek kadar yakın' şeklinde konuştu.


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