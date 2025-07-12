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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılcahamam Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar: Milletimize verdiğimiz sözleri tutuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılcahamam Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar: Milletimize verdiğimiz sözleri tutuyoruz

Büşra Soyal
Büşra Soyal
18:0212/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen "Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen "Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kızılcahamam'da toplu açılış töreninde konuştu. 37 eserin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Durmak yok yola devam" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kızılcahamam'da toplu açılış töreninde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

37 eserimizin açılışını az sonra birlikte yapacağız. İlçemize vizyon katan bu eserler şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Eserlerimizle, projelerimizle, milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Durmak yok yola devam.

Milli mücadelenin karargahı olan Ankara için gece gündüz çalışıyoruz. Ankara'nın her yerinde kentsel dönüşüm diyerek modern yapılar inşa ediyoruz. Sokak sağlıklaştırma projeleri ile başkentimizi nakış nakış işliyoruz.

Millet bahçelerimizle, parklarımızla, yeşil alanlarımızla Ankara'ya nefes aldırıyoruz. Belediyelerimizin altyapı projelerine tam destek veriyoruz. Sıfır atık projelerimizle, bisiklet yollarımızla Ankara'mızı çevreci modern bir başkent yapıyoruz.

Geniş orman örtüsü, cennet gibi doğasıyla Ankara'nın sayfiyesidir Kızılcahamam. Doğa ve sağlık turizminin yanı sıra artık kongre turizminin önemli yerlerinden biri oluyor. Büyük projelere ev sahipliği yapacağını düşünüyorum. Suyu gibi sıcak, doğası gibi mert insanlarıyla Kızılcahamam, bu ülke için mücadele eden bir karaktere sahiptir.

Ayrıntılar geliyor...

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