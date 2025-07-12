Milli mücadelenin karargahı olan Ankara için gece gündüz çalışıyoruz. Ankara'nın her yerinde kentsel dönüşüm diyerek modern yapılar inşa ediyoruz. Sokak sağlıklaştırma projeleri ile başkentimizi nakış nakış işliyoruz.

Geniş orman örtüsü, cennet gibi doğasıyla Ankara'nın sayfiyesidir Kızılcahamam. Doğa ve sağlık turizminin yanı sıra artık kongre turizminin önemli yerlerinden biri oluyor. Büyük projelere ev sahipliği yapacağını düşünüyorum. Suyu gibi sıcak, doğası gibi mert insanlarıyla Kızılcahamam, bu ülke için mücadele eden bir karaktere sahiptir.