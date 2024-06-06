|
Gündem

DEM'li belediyelerin personel oyunu

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti’nin kazandığı Diyarbakır’daki belediyelerde sular durulmuyor. “Kayyumlar ve AK Partili yönetimler belediyeleri borç batağına sapladı. Bütçe yok, maaş ödeyemiyoruz” yalanıyla büyük bir personel kıyımı yaparak yüzlerce çalışanın işine son veren Diyarbakır'daki Dem Partili belediyeler diğer yandan da belediyeleri kendi yandaşlarıyla dolduruyor. AK Parti eski MKYK üyesi Alaattin Parlak, yaşananlara sosyal medya hesabından tepki göstererek, “Bir yandan belediye bütçesi yetmiyor diye emekçileri işten atarlar, içeridekilerin maaşını ödeyemeyecek halde olduklarını söylerler, diğer yandan işe eleman alırlar. Nerden bakarsanız bakın tutarsızlar” ifadelerini kullandı.

Neslihan Önder
20:56 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:23 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Sur Belediyesi, KPSS şartı aranmadan 45 personel alacağını duyurdu.
Sur Belediyesi, KPSS şartı aranmadan 45 personel alacağını duyurdu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan hakaretle gündeme gelen Sur Belediyesi, KPSS şartı aranmadan 45 personel alacağını duyurdu.

TERÖRLE İLTİSAKLILAR İŞE ALINIYOR

Kayapınar Belediyesi, daha önce terörle iltisaklı oldukları için işten atılan işçileri yeniden işe aldığını açıklamıştı. Şu ana kadar 160 işçinin işine son veren ve 300'den fazla işçinin de yerini değiştirerek mobbing uygulayan, aralarında şehit ve gazi yakınları ile engelli ve üniversite mezunlarının olduğu 300 işçiyi çöp, park bahçeler ve fen işlerinde çalıştıran Bağlar Belediyesi ise yeni işçi alımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Son olarak 59 çalışanın işine son veren Büyükşehir Belediyesi ile Bağlar, Yenişehir, Kayapınar ve Sur belediyelerinde terörle iltisaklı oldukları iddia edilen personellerin işe alındığı ifade ediliyor.

NERDEN BAKSAN TUTARSIZ

Dem Partili Diyarbakır belediyelerinde daha önce terörle iltisaklı oldukları için güvenlik gerekçesiyle işten atılan isimler de bir bir geri alınıyor. AK Parti eski MKYK üyesi Alaattin Parlak, yaşananlara sosyal medya hesabından tepki göstererek,
“Bir yandan belediye bütçesi yetmiyor diye emekçileri işten atarlar, içeridekilerin maaşını ödeyemeyecek halde olduklarını söylerler, diğer yandan işe eleman alırlar. Nerden bakarsanız bakın tutarsızlar
” ifadelerini kullandı.


#DEM Parti
#Diyarbakır
#Alaattin Parlak
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bölümleri nelerdir?