Kayapınar Belediyesi, daha önce terörle iltisaklı oldukları için işten atılan işçileri yeniden işe aldığını açıklamıştı. Şu ana kadar 160 işçinin işine son veren ve 300'den fazla işçinin de yerini değiştirerek mobbing uygulayan, aralarında şehit ve gazi yakınları ile engelli ve üniversite mezunlarının olduğu 300 işçiyi çöp, park bahçeler ve fen işlerinde çalıştıran Bağlar Belediyesi ise yeni işçi alımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Son olarak 59 çalışanın işine son veren Büyükşehir Belediyesi ile Bağlar, Yenişehir, Kayapınar ve Sur belediyelerinde terörle iltisaklı oldukları iddia edilen personellerin işe alındığı ifade ediliyor.