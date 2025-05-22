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Erzincan'da 8 firari hükümlü ile aranan 11 şüpheli yakalandı

Erzincan'da 8 firari hükümlü ile aranan 11 şüpheli yakalandı

14:2422/05/2025, Perşembe
AA
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı. Firari hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



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