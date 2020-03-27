G-20'de Erdoğan'dan koronavirüs ile mücadele çağrısı: Küresel işbirliği yapmalıyız

Video konferans yöntemiyle yapılan zirvede Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G-20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs gündemiyle toplanan G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan’ın İstanbul Tarabya’daki Huber Köşkü’nden Video konferans ile iştirak ettiği zirve 2 saat 15 dakika sürdü. Mücadelede ortak hareket edilmesi kararı alınırken, ortak de bildiri imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada koronavirüsle ortak mücadelenin önemine vurgu yaptı. Küresel güveni tesis etmek için ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron da zirveye diğer liderler gibi telekonferansla katıldı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron da zirveye diğer liderler gibi telekonferansla katıldı.

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TEK TARAFLI DAVRANMA LÜKSÜMÜZ YOK

Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz. Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur. İnsanlığın tamamı rahat nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet ediyorum. Alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olması önemlidir.

UZLAŞI RUHUNA VURGU

Salgının kontrolü ile hastalığın teşhisi ve tedavisi konusundaki birikimlerin de paylaşılması gerekiyor. Koronavirüs salgını G-20’nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu süreçte yönlendirici olmak, sorumluluk almak ve küresel ölçekte iş birliğini göstermek zorundayız. Salgınla mücadelede birçok gelişmiş ülkenin dahi çok ciddi zorluklar yaşadığını görüyoruz. Bu süreçte savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardım finansman kaynaklarını seferber etmeliyiz.

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DAYANIŞMA VURGUSU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, zirveye ilişkin sosyal medya hesabı Twitter’dan “Sn. Cumhurbaşkanımız ile katılım gösterdiğimiz G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi’nde küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Virüsün ülkeler arasına görünmez sınırlar koymasının önüne geçmek için dayanışmaya çok ihtiyacımız var” ifadelerini paylaştı.

ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI

G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi ortak bildirisinde alınan kararlar şöyle: “İhtiyacı olan tüm ülkelere yardım edilecek ve toplum sağlığı ve mali tedbirler konusunda koordinasyon sağlanacak. Salgını kontrol altına almak için gerekli tüm sağlık tedbirleri alınacak ve yeterli finansman aranacak. G-20 ülkeleri koronavirüs salgınıyla baş etmek için ne gerekiyorsa yapacak. G-20 liderleri küresel ekonomiye 5 trilyon dolar aktarmak için kendi ekonomilerini korumak üzere çeşitli tedbirler alacak.”