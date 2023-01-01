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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu'dan Eren Bülbül paylaşımı: İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü doğum gününde andı.

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Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Soyludan Eren Bülbül paylaşımı: İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren
İçişleri Bakanı Soylu Eren Bülbül'ü doğum gününde andı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen evladımız, Eren Bülbül'ümüzün doğum günü bugün. Rahmetle ve özlemle. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren." ifadesini kullandı.

Eren Bülbül'ün yürek burkan son fotoğrafı: Şehadetinden saatler önce şehit edildiği yerde!
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Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017de, PKKlıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu.
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Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiyeyi hüzne boğan Bülbülün şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti.
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Eren Bülbülün ölüm yıl dönümünde, son çektirdiği fotoğrafı da ortaya çıktı.
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Fotoğrafın, saldırıdan saatler önce, şehit edildiği yerde cep telefonu kamerası ile çekildiği belirtildi.
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Fotoğraf karesinde şehit Bülbülün, oturduğu ahşap çit üzerinde gülümsediği görüldü.
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Şehit oğlunun son fotoğrafını ilk kez gören anne Ayşe Bülbül ise gözyaşlarına hakim olmadı.
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KOKUN GELECEK Mİ BANA?Şehit oğlunun kabri başından ayrılmayan ve oğlunun son fotoğrafını öpen Ayşe Bülbül, Annen kurban olsun sana. Yayladaki okul çantanda kıyafetini buldum.
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Okul çantanın dibi yırtık, sürgüleri kopmuş oğlum. Güzel evladımı böyle toprağa verdim.
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Annen, gülen yüzüne kurban olsun. Eren, Anne beni bırakma diyordun. Hakkını helal et oğlum. Kokun gelecek mi bana? Erenim ne zaman kavuşacağız? diyerek gözyaşı döktü.
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İşte Eren Bülbülün şehadetinden saatler önce şehit olduğu yerdeki son fotoğrafı...
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Eren Bülbül'ün yürek burkan son fotoğrafı: Şehadetinden saatler önce şehit edildiği yerde!
Trabzon'un Maçka ilçesinde, PKK'lı teröristlerce açılan ateşte şehit olan Eren Bülbül'ün (15) son fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafın, saldırıdan saatler önce, şehit edildiği yerde cep telefonu kamerası ile çekildiği ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde şehit Bülbül'ün, oturduğu ahşap çit üzerinde gülümsediği görüldü.

​'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminden yeni fragman: Eren'in doğum günü 1 Ocak'ta vizyona girecek
OYNAT 01:42
​'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminden yeni fragman: Eren'in doğum günü 1 Ocak'ta vizyona girecek
Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarının anlatan filmin üçüncü tanıtımı yayınlandı. 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak 2022'de vizyonda seyircisiyle buluşacak.
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