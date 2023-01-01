İçişleri Bakanı Soylu'dan Eren Bülbül paylaşımı: İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen evladımız, Eren Bülbül'ümüzün doğum günü bugün. Rahmetle ve özlemle. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren." ifadesini kullandı.

2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından Şehit edilen evladımız, Eren Bülbül'ümüzün doğum günü bugün...



Rahmetle ve özlemle...



İyi ki doğdun, #İyikiVarsınEren 🇹🇷 pic.twitter.com/q361vQwjre — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 1, 2023

FOTOĞRAF 13 Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017de, PKKlıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiyeyi hüzne boğan Bülbülün şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti. Eren Bülbülün ölüm yıl dönümünde, son çektirdiği fotoğrafı da ortaya çıktı. Fotoğrafın, saldırıdan saatler önce, şehit edildiği yerde cep telefonu kamerası ile çekildiği belirtildi. Fotoğraf karesinde şehit Bülbülün, oturduğu ahşap çit üzerinde gülümsediği görüldü. Şehit oğlunun son fotoğrafını ilk kez gören anne Ayşe Bülbül ise gözyaşlarına hakim olmadı. KOKUN GELECEK Mİ BANA?Şehit oğlunun kabri başından ayrılmayan ve oğlunun son fotoğrafını öpen Ayşe Bülbül, Annen kurban olsun sana. Yayladaki okul çantanda kıyafetini buldum. Okul çantanın dibi yırtık, sürgüleri kopmuş oğlum. Güzel evladımı böyle toprağa verdim. Annen, gülen yüzüne kurban olsun. Eren, Anne beni bırakma diyordun. Hakkını helal et oğlum. Kokun gelecek mi bana? Erenim ne zaman kavuşacağız? diyerek gözyaşı döktü. İşte Eren Bülbülün şehadetinden saatler önce şehit olduğu yerdeki son fotoğrafı... Eren Bülbül'ün yürek burkan son fotoğrafı: Şehadetinden saatler önce şehit edildiği yerde! Trabzon'un Maçka ilçesinde, PKK'lı teröristlerce açılan ateşte şehit olan Eren Bülbül'ün (15) son fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafın, saldırıdan saatler önce, şehit edildiği yerde cep telefonu kamerası ile çekildiği ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde şehit Bülbül'ün, oturduğu ahşap çit üzerinde gülümsediği görüldü.

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