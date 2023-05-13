İnce'ye kaset kumpası sonrası Memleket Partisi'nde peş peşe toplu istifalar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldılar

"Hem Adıyaman olarak hem de ülke olarak gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Depremden sonra Adıyaman ve ilçeleri için yapılacak çok şey var. Bölgemiz, sahip olduğu tarihi dokusu, sanayisi ve tarımı ile çok daha fazlasını hak ediyor. Ülkemizin ve bölgemizin içinde bulunduğu durumun farkında olduğum için yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber dürüst ve ilkeli bir duruş sergiledik. Ama partimizin Genel Başkanı Muharrem İnce, kaset kumpaslarıyla Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek zorunda bırakıldı. Çok büyük ideallerle yaklaşık bir yıldır kurucu ilçe başkanlığını yürüttüğüm Memleket Partisi Kahta ilçe başkanlığından, yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber istifa ediyoruz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde bu partiyi desteklemeyeceğiz. Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımızla beraber Adıyaman'ımızın gelişmesi ve hak ettiği değeri bulması için elimizden ne geliyorsa yapma devam edeceğiz"