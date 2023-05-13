İnce'ye kaset kumpası sonrası Memleket Partisi'nde peş peşe toplu istifalar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldılar

Muharrem İnce’nin, kaset kumpaslarıyla Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi sonrası Memleket Partisi'nin bazı parti teşkilatı üyeleri istifa ederek Erdoğan'a desteklerini açıkladı.
FETÖ ve CHP'nin kaset kumpasını ve para aldığı iftiralarına isyan eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. 45 günde yaşadığımı 45 yılda yaşamadım. İstedikleri kadar kaset, istedikleri kadar montaj yapsınlar. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde ertesi sabah bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" ifadelerini kullanarak adaylıktan çekildiğini duyurdu.
Memleket Partisinde istifa dalgası
Bu gelişmenin ardından Memleket Partisi teşkilatlarında istifa dalgası baş gösterdi. Ülke genelinde olduğu gibi Aksaray’da da partiden toplu istifalar yaşandı.
Aksaray teşkilatı AK Parti'ye katıldı
Memleket Partisi Aksaray İl Başkanı Oktay Künt görevinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Aksaray İl Başkanlığına gelen Oktay Künt’e AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk parti rozetini taktı.
'Durmak yok yola devam diyeceğiz'
Adıyaman Memleket Partisi İlçe Yönetimi istifa etti: AK Parti'yi destekleyecek
Memleket Partisi İlçe Başkanı Muzaffer Yıldız ve yönetimi, Genel Başkan Muharrem İnce'nin kaset kumpaslarıyla Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek zorunda bırakılmasının ardından ülkenin geleceği ve halkın huzuru noktasında ciddi endişeler taşıdıklarını belirterek istifa etti. Yıldız ve yönetimi, 14 Mayıs'taki seçimlerde AK Parti'yi destekleyeceklerini açıkladı.
Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman istifa etti: Seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman da görevinden istifa ederek seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.
Memleket Partisi Kırıkkale Gençlik Kollarından toplu istifa: AK Parti’ye geçtiler
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partisi Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Melih Kaan Tosun ve 15 parti üyesi genç istifa ederek AK Parti’ye katıldı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Kırıkkale’de de partiden toplu istifalar yaşandı. Memleket Partisi Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Melih Kaan Tosun ve 15 parti üyesi genç, istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. AK Parti İl Başkanı Bahadır Kılıç, partisine katılan gençlerin rozetlerini taktı.
Memleket Partili milletvekili adayından Erdoğan'a tam destek
Memleket Partisi Trabzon 1. sıra milletvekili adayı Erkan Armutçu, "45 gündür üzerimize oynanan oyunlar, kumpaslar, FETÖ ve PKK bağlantılı sözde demokrat olan Millet İttifakı’ndan kaynaklı olduğunu bütün halkımız öğrenmiştir, biliyordur. Biz Trabzon il teşkilatı 19 ilçe olmak üzere Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldık. Bizi bu duruma düşüren, bizi 45 günden beri karalayan Millet İttifakı’na herhangi bir desteğimiz olmayacaktır. Bu ittifak PKK’nın siyasi uzantıları ile işbirliği halindedir. Biz vekillik oylarınızı partimize istiyoruz, Cumhurbaşkanı oylarınızı ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a istiyoruz" dedi.
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Atasun MHP saflarına katıldı
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Yusuf İhsan Atasun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile milletvekilliği adaylığından çekildiğini duyurdu.
Artvin il başkanı ve adayı AK Parti'ye geçti
İki istifa haberi de Artvin’den geldi. Memleket Partisi’nin il başkanı iken Milletvekili 1. sıra adayı olan ve daha sonra adaylıktan çekilen Soner Dursun, partisinde yaşanan son gelişmelere tepki göstererek partisinden de istifa etti. Dursun’un ardından da Şavşat ilçe Başkanı Celil Turan da partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.
AK Parti mitinginde yoğun tezahüratlar eşliğinde kürsüye çıkan her iki isme AK Parti rozetlerini Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla taktı.
Dursun’un ardından da Şavşat ilçe Başkanı Celil Turan da partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.
Hakkari il başkanı AK Parti'ye katıldı: İl Örgütü feshedildi
Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu görevinden istifa ederek, partinin il örgütünü feshedip, yöneticilerle birlikte AK Parti'ye katıldı.
14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere günler kala Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu da partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Şanlıurfa'da istifa haberleri geliyor
Memleket Partisi'nde Şanlıurfa'da il başkanlığı ve üç ilçe başkanlıklarında da istifaların yaşandığı iddia edildi.
Memleket Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Şatal ve Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü ilçe başkanlıklarının yanı sıra il ve ilçe teşkilat üyelerinin de partilerinden ve partideki görevlerinden istifa ettikleri öğrenildi.