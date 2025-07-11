Irak'tan terör örgütü PKK'nın 'silah bırakma' sürecine destek: Irak ve Türkiye'nin güvenliğini pekiştirecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu adımın Türkiye ile Irak arasında işbirliği ve güven temelli yeni bir sürece kapı aralayabileceği belirtilerek PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesi

"Kırk yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından atılmış önemli bir adım.”