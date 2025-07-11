PKK bugün silah bırakmaya başlıyor

Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe adım atma hedefinde kritik bir aşamaya gelindi. Fesih kararı aldığını açıklayan terör örgütü PKK, bugün silah bırakmaya başlayacak. Irak’ta belirlenen noktalarda gruplar hâlinde gerçekleştirilecek silahsızlanma süreci, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) koordinasyonunda yürütülüyor ve tüm gelişmeler titizlikle izleniyor.

5 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

Silahların tamamının en geç 5 ay içerisinde bırakılması planlanıyor. Silahların bırakılmasının ardından “demokratikleşme süreci” olarak adlandırılan dördüncü evreye geçilecek. Örgütün silah bırakmasıyla birlikte Türkiye, yaklaşık 50 yıllık prangasından kurtulmuş olacak. MİT tarafından Irak’ın kuzeyinde yürütülen silah bırakma sürecinde Ankara-Bağdat-Erbil hattında üç ayaklı bir koordinasyon sürdürülüyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, geçtiğimiz hafta Erbil’de, bu hafta ise Bağdat’ta süreçle ilgili temaslarda bulundu.

SİLAHLAR YAKILARAK İMHA EDİLECEK

Örgütün lojistik üssü olarak bilinen Süleymaniye’de yaklaşık 50 kişilik bir grubun silah bırakacağı öğrenildi. PKK terör örgütü üyeleri, Irak’ın farklı bölgelerinde gruplar hâlinde silah bırakacak. Irak’ta bulunan 2 binden fazla teröristin silahlarını peyderpey teslim edeceği ifade ediliyor. Örgütten teslim alınan silahlar yakılarak imha edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, örgütün elindeki silahların envanterinin oluşturulduğunu belirterek teslim edilecek silahların elektrikli cihazlarla yakılarak imha edileceğini açıklamıştı.

YASAL DÜZENLEME SÜRECİ BAŞLAYACAK

Silah bırakan örgüt üyelerinin, örgütle bağlarını tamamen koparıp Irak’ta kalmaya devam edeceği ifade ediliyor. Süreç, belirlenen zaman dilimleri içerisinde ve kayıt altına alınarak gerçekleştirilecek. Beş evre olarak planlanan “Terörsüz Türkiye” sürecinin üçüncü evresi olarak görülen silah bırakma aşamasının en geç 5 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Silah bırakma sürecinin ardından “demokratikleşme süreci” başlayacak. Meclis çatısı altında kurulacak olan Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu, bu sürecin önemli bir ayağını oluşturacak. Yasal düzenleme ve demokratikleşme evresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülecek. Siyasi partilerin bir araya gelerek demokratikleşme yönünde uzlaştıkları yasaları hayata geçirmesi planlanıyor.











