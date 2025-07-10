Öcalan'dan videolu çağrı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “11 Temmuz’da (yarın) Süleymaniye’de gerçekleştirilecek 12 Mayıs kongre kararına uygun atılacak adımı izlemek için, bu tarihi ana tanıklık etmek için orada olacağız” dedi. Doğan, Öcalan’ın yaptığı yeni çağrıya ilişkin partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunarak, “Bunu, Türkiye’nin de ikinci yüzyılını belirleyecek tarihi bir an, tarihi bir gelişme olarak değerlendiriyoruz” dedi. PKK’nın, 11 Temmuz’da Irak’ın Süleymaniye kentinde silah bırakma töreni yapacağını söyleyen Doğan, “Öcalan’ın açıklamasında çok net ifadeler var. Silahların tümden devre dışı kalmasını istiyor. 1993’te yarım kalmış, bugün yeniden siyaset alanının genişlemesi ve silahların tümden devre dışı kalması için bir yeni sayfadan bahsediyoruz. Bu, yarım kalmamalı” ifadelerini kullandı.