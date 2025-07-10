Öcalan'dan videolu çağrı

Fesih kararı alan bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan, örgüt mensuplarına yönelik silah bırakma çağrısını yineledi. Öcalan mesajında, terör örgütünün ulus devletçi bir amaçtan vazgeçtiğini, varlığını sona erdirdiğini belirtti. Silah bırakmanın gelinen tarihi süreci daha da ileriye taşıyacağını vurgulayan Öcalan, "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" ifadesini kullandı.
Bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan, terör örgütüne silah bırakmaları yönünde çağrısını video mesajla yineledi. Hakkındaki ömür boyu hapis cezasının infazına İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda devam edilen Öcalan, bölücü terör örgütüne yönelik çağrısında, 27 Şubat’ta yaptığı “PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme” çağrısını savunmaya devam ettiğini söyledi.
KOMİSYON ÇALIŞMASI ÖNEMLİ
Öcalan, gelinen noktanın değerli ve tarihi nitelikte sayılması gerektiğini, bu gelişmelerin İmralı’da gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde yaşandığını, görüşmelerin özgür irade temelinde yürütülmesine dikkat gösterildiğini aktardı. Terör örgütü elebaşı Öcalan, varılan aşamanın yeni adımlarla pratiğe geçmeyi gerekli kıldığını belirterek, “Sürecin geneli olarak silahların gönüllüce bırakılması ve TBMM’de yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir” ifadelerini kullandı.
SÜRECİ İLERİ TAŞIYACAK
PKK’nın ulus devletçi bir amaçtan vazgeçtiğini, varlığını sona erdirdiğini bildiren Öcalan, şöyle devam etti: “Gelinen tarihi noktanın daha da ileriye götürülmesi beklenmektedir. Gerek TBMM ve komisyon için anlam ifade edecek, gerek kamuoyundaki şüpheleri giderecek ve sözümüzün gereğini karşılayacak şekilde silahların bırakılmasını, ilgili çevre ve kamuoyuna açık olarak temin etmeniz doğal karşılanmalıdır. Silah bırakma mekanizmasının kurulması süreci ileri taşıyacaktır.”
DEM ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAKTIR
Silah bırakmaya ilişkin detayların belirleneceğini ve hızlıca hayata geçirileceğini söyleyen Öcalan, “Meclis'in çatısı altında bulunan DEM, diğer partilerle birlikte bu sürecin başarıya ulaşması için üzerine düşeni yapacaktır. Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum. Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler, attığımız bu tarihi adımın önemini ve aciliyetini açıkça teyit ediyor” dedi.
TARİHİ BİR GELİŞME
- DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “11 Temmuz’da (yarın) Süleymaniye’de gerçekleştirilecek 12 Mayıs kongre kararına uygun atılacak adımı izlemek için, bu tarihi ana tanıklık etmek için orada olacağız” dedi. Doğan, Öcalan’ın yaptığı yeni çağrıya ilişkin partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunarak, “Bunu, Türkiye’nin de ikinci yüzyılını belirleyecek tarihi bir an, tarihi bir gelişme olarak değerlendiriyoruz” dedi. PKK’nın, 11 Temmuz’da Irak’ın Süleymaniye kentinde silah bırakma töreni yapacağını söyleyen Doğan, “Öcalan’ın açıklamasında çok net ifadeler var. Silahların tümden devre dışı kalmasını istiyor. 1993’te yarım kalmış, bugün yeniden siyaset alanının genişlemesi ve silahların tümden devre dışı kalması için bir yeni sayfadan bahsediyoruz. Bu, yarım kalmamalı” ifadelerini kullandı.