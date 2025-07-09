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Teröristbaşı Öcalan resmen ilan etti: PKK'nın varlığı sona erdi

Teröristbaşı Öcalan resmen ilan etti: PKK'nın varlığı sona erdi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:189/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Teröristbaşı Öcalan İmralı'dan yeni çağrı yaptı.
Teröristbaşı Öcalan İmralı'dan yeni çağrı yaptı.

Terörsüz Türkiye hedefinde kritik dönemece girildi. Terör örgütü PKK'nın kısa süre içerisinde silah bırakmaya başlaması beklenirken İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan yeni bir açıklama geldi. Terör örgütüne seslenen Öcalan "PKK ulus devletçi bir amaçtan vazgeçmiş, bu temel amaçtan vazgeçişle birlikte temel savaş stratejisinden de vazgeçmiş, varlığını sona erdirmiştir. Silahların gönüllüce bırakılması ve TBMM’de yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir. Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler, attığımız bu tarihi adımın önemini ve aciliyetini açıkça teyit ediyor." dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir sayfa açıldı.


Terör örgütü PKK'nın kısa süre içerisinde Süleymaniye'de silahlarını teslim etmesi bekleniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) süreci adım adım izlerken teslim edilen silahlar da kayıt altına alınacak.


Öcalan'dan yeni çağrı: 'Silahları gönüllüce bırakın'


Teröristbaşı Abdullah Öcalan terör örgütü PKK'nın silahları bırakmasına dönük İmralı'dan yeni bir mesaj verdi. Öcalan mesajında terör örgütüne bir kez daha silahları bırakma çağrısında bulundu.


"PKK, ayrı devlet ve ulusal kurtuluş savaş stratejisinden vazgeçti, varlığını sona erdirdi"
ifadelerini kullanan Öcalan, örgütün 12. Fesih Kongresi’nin bu yönde adım atmasını istedi.

"PKK ulus devletten vazgeçti"


Açıklamasında, silahlı mücadele döneminin sona erdiğini vurgulayan Öcalan, şu ifadeleri kullandı.


  • "Ayrı devlet amaçlı PKK hareketi ve dayandığı ulusal kurtuluş savaş stratejisine son verilmiştir. PKK ulus devletçi bir amaçtan vazgeçmiş, bu temel amaçtan vazgeçişle birlikte temel savaş stratejisinden de vazgeçmiş, varlığını sona erdirmiştir. Gelinen tarihi noktanın daha da ileriye götürülmesi beklenmektedir."

"Silah bırakma mekanizması kurulmalı"


"Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler, attığımız bu tarihi adımın önemini ve aciliyetini açıkça teyit ediyor"
diyen Öcalan, Meclis çatısı altında kurulacak bir komisyon ile silah bırakma sürecinin resmiyet kazanması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Silah bırakma mekanizmasının kurulması süreci ileri taşıyacaktır. Yapılan silahlı mücadele aşamasından, demokratik siyaset ve hukuk aşamasına gönüllüce geçiştir. Sürecin geneli olarak silahların gönüllüce bırakılması ve TBMM’de yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir. "

"DEM Parti üzerine düşeni yapacak"


DEM Parti’ye de mesaj veren teröristbaşı
"Meclisin çatısı altında bulunan DEM, diğer partilerle birlikte bu sürecin başarıya ulaşması için üzerine düşeni yapacaktır"
dedi.

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