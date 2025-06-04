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Terörsüz Türkiye ebedi bayram olacak

Terörsüz Türkiye ebedi bayram olacak

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:004/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP lideri Bahçeli, Kurban Bayramı mesajında ‘Terörsüz Türkiye'nin Türk milletinin ebedi bayramı olacağını dile getirdi. Bahçeli, "Ülkemizin yakaladığı altın fırsat kaçırılmamalıdır. Emperyalizmin kuklalarına, bozguncu mihraklarına, karikatürleşmiş söylemlere, ezbere dayalı hamasi tekrarlara, karanlık niyet ve hain emellere Türkiye Yüzyılı'nda yer yoktur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı. Bahçeli, Türk milletinin iyiliksever, barışsever, haksever, hayırsever, konuksever, vatansever özellikleriyle beşeriyet aleminde açık veya gizli hayranlık uyandırdığını,

bu nedenle “hain kıskaçların ve husumete kadar varan kıskançlıkların hedefi” olduğunu belirtti.


TARİHİ KAZANIM OLACAK

Türkiye’nin yeni bir yüzyılın kulvarında iddia ve iradeyle ilerleyiş kaydettiğine dikkati Bahçeli, şu değerlendirmeleri yaptı: “Bu ilerleyişin başarı ve istikrarı, dahası lider ülke ve süper güç zirvesine tırmanılması aziz milletimizin ortak çabasına ve onurlu varlığına bağlıdır. Terörsüz Türkiye, bu süreçte tarihi kazanım olacaktır. Bayramlar, birlik ve dirlik memba, dayanışma ve yardımlaşma mevhibesidir. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ebedi bayramı olacak, istikbale ve istikbalin umut dolu nesline muazzam bir emanet tevdi edilecektir. Emperyalizmin kuklalarına, bozguncu mihraklara, karikatürleşmiş söylemlere, ezbere dayalı hamasi tekrarlara, karanlık niyet ve hain emellere Türkiye Yüzyılı’nda yer yoktur.”


ALTIN FIRSAT KAÇIRILMAMALI

Türkiye’nin yakaladığı “altın fırsat”ın kaçırılmaması gerektiğine, herkesin hanesine tarihi sorumluluklar düştüğüne dikkat çeken Bahçeli, şöyle devam etti: “Kara propagandalara, yalan haberlere, asılsız iddialara, iftira ve haksız suçlamalara rağmen mücadelemizden asla taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın ki Türk milletinin sözünü, değerlerini ve hedeflerini heyecanla taşıyoruz.”


NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ

“Aziz millet varlığımızı, bağımsızlık onurumuzu ve bin yıllık kardeşlik hukukumuzu cesaretle savunuyoruz. Ne yaptığımızı, neye sahip olduğumuzu ve nereye varmak istediğimizi biliyor ve bunu yüreklerimizde taşıyoruz. Vatanımızı ikiye kesmeye, insanımızı doğramaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Vacip olan ibadetimizi yapmak için kurban vereceğiz; ama millet varlığını kurban etmeye yeltenenlere müsamaha etmeyeceğiz. Haysiyetlerini rafa kaldırmış, milli ve insani değerlerini zihinlerinin mahzenine kapatmış seviyesizlere Türkiye’yi ve Türk milletini kurban ettirmeyeceğiz.”


#Devlet Bahçeli
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#Terörsüz Türkiye
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