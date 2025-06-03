Bahçeli: Milleti kurban ettirmeyeceğiz

"Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ebedi bayramı olacak, istikbale ve istikbalin umut dolu nesline muazzam bir emanet tevdi edilecektir.

Kara propagandalara, yalan haberlere, asılsız iddialara, iftira ve haksız suçlamalara rağmen mücadelemizden asla taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz.

Milli kaderimizin sevk ve idaresi dağlardan veya mağaralardan değil başkent Ankara'dan, Cumhuriyet'in kurucu ilke, esas ve itibarıyla temin edilecektir.

Ne yaptığımızı, neye sahip olduğumuzu ve nereye varmak istediğimizi biliyor ve bunu yüreklerimizde taşıyoruz."