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Bahçeli: Milleti kurban ettirmeyeceğiz

Bahçeli: Milleti kurban ettirmeyeceğiz

12:193/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye mesajı
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' mesajında; 'Terörsüz Türkiye Türk milletinin ebedi bayramı olacaktır. Ülkemizin yakaladığı altın fırsat kaçırılmamalı' ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ebedi bayramı olacak, istikbale ve istikbalin umut dolu nesline muazzam bir emanet tevdi edilecektir.

Ülkemizin yakaladığı altın fırsat kaçırılmamalıdır.

Kara propagandalara, yalan haberlere, asılsız iddialara, iftira ve haksız suçlamalara rağmen mücadelemizden asla taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz.

Milli kaderimizin sevk ve idaresi dağlardan veya mağaralardan değil başkent Ankara'dan, Cumhuriyet'in kurucu ilke, esas ve itibarıyla temin edilecektir.

Ne yaptığımızı, neye sahip olduğumuzu ve nereye varmak istediğimizi biliyor ve bunu yüreklerimizde taşıyoruz."


#Devlet Bahçeli
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