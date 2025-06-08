Bayramın gündemi Terörsüz Türkiye

Ankara’da Kurban Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler bayramlaştı. Parilerin genel merkezleri, her bayram olduğu gibi geleneksel bayramlaşma ziyaretlerine ev sahipliği yaptı. Bayram öncesinde Terörsüz Türkiye temasları nedeniyle lider düzeyinde bir araya gelen partiler bu kez de siyasi heyetler düzeyinde buluşarak bayramlaştı.

YUMUŞAMA İKLİMİ SÜRÜYOR

Başkentte gözlerin üzerinde olduğu görüşme ise DEM Parti’nin MHP’yi ziyareti oldu. MHP ve DEM Parti arasında başlayan yumuşama iklimi bu bayramda sürdü. Heyetler Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verildi. Bayramların, barışın konuşulduğu ve sağlandığı süreçler olduğunu aktaran DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin komisyon önerisini önemsediklerini ifade etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu ise Bahçeli’nin Alparslan Türkeş’in mezarından yaptığı çağrıya işaret ederek, çözüm yerinin Meclis olduğunu kaydetti.

Siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, DEM Parti heyeti, AK Parti’yi ziyaret etti.

DEMLİ ÇAY ESPRİSİ GÜLDÜRDÜ

Bayramlaşma programı kapsamında, MHP heyeti de DEM Parti’yi ziyaret etti. Ziyarete ‘demli çay’ şakası damga vurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın masaya gelen çaylar için “Ben açık olanı rica etsem. ‘Demli çay içmiyorum’ desem yanlış anlaşılacak” esprisi ziyarete katılanların yüzlerini güldürdü. Durmaz, DEM Parti’den sonraki durağı olan AK Parti de ise demli çay esprisi için, “Hakikaten açık içiyorum” ifadelerini kullandı. İki parti ilk kez Ramazan Bayramı’nda bayramlaşmak için birbirlerine heyet göndermişti.

BARIŞ ETE KEMİĞE BÜRÜNÜYOR

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve beraberindeki heyet, DEM Parti’yi ziyaret etti. Kurt, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen girişimler için, “Ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullanırken, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki ise “Temennimiz olan barışın ete kemiğe büründüğü bir dönemden geçiyoruz. Önceki çözüm sürecinden farklı olarak tüm partiler bu süreci destekliyor. MHP ve CHP de bu süreci destekliyor. Kendi iç barışını sağlamış bir Türkiye, başta Filistin meselesi gibi birçok meseleyi çözebilir” dedi.

Gazze unutulmadı

DEM Parti’nin ardından MHP Genel Merkezi’ne AK Parti heyeti ziyarette bulundu. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli, Bahçeli’nin mesaisine başlamasından, “Terörsüz Türkiye” konusunda yaptığı katkılardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. MHP’li Durmaz başkanlığındaki MHP heyeti de DEM Parti’den sonra AK Parti’yi ziyaret etti. Heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve beraberindekiler karşıladı. Uygur, “İnşallah bu bayram Gazze halkının kurtuluşuna, ferahlığına vesile olsun” temennisinde bulundu. Durmaz da Gazze’de yaşanan zulmün bayram vesilesiyle son bulmasını diledi.

CHP yine bayramlaşmadı

CHP ise Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu olmasını gerekçe göstererek, bayramlaşma programına katılmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart’ta yolsuzluk ve terör soruşturmasından gözaltına alınan ve 23 Mart’ta yolsuzluk suçlaması ile tutuklanan İmamoğlu’na destek olmak için Ramazan Bayramı’nda bayramlaşma programı oluşturmayacaklarını açıklamıştı. Özel bu tutumunu Kurban Bayramı’nda da sürdürme kararı almıştı.







