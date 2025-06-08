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Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu: Kimse muhtarlardan siyasi talepte bulunamaz

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu: Kimse muhtarlardan siyasi talepte bulunamaz

00:548/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu İstanbul Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulları adına Genel Başkan Kadir Delibalta, sosyal yardımların muhtarlığın görevleri arasında olduğunu söyledi.
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu İstanbul Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulları adına Genel Başkan Kadir Delibalta, sosyal yardımların muhtarlığın görevleri arasında olduğunu söyledi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, bazı muhtarlara beyaz eşya ve alışveriş kartı dağıtıldığına ilişkin iddialara yanıt verdi. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu İstanbul Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulları adına Genel Başkan Kadir Delibalta, yardımların tamamen yasal çerçevede ve şeffaf şekilde yapıldığını belirtti. Delibalta, hiçbir kurum ya da kişilerin kendilerinden siyasi bir talep ya da tehditte bulunamayacaklarını da ifade etti.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, bazı muhtarların son yerel seçim döneminde CHP lehine çalışmaları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) destek aldıklarına dair haber üzerine açıklama yaptı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu İstanbul Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulları adına Genel Başkan Kadir Delibalta
, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın kendi yanına çektiği muhtarlara 200’er bin liralık market alışveriş kartı, muhtarlıklara da buzdolabı, televizyon ve bilgisayar gibi beyaz eşyalar dağıttığı yönündeki haberlere ilişkin konuştu.

Delibalta, söz konusu beyaz eşyalarla ilgili, "5393 Belediyeler Kanununun 9. maddesi çerçevesinde vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi için muhtarlıklara demirbaş ve ayni olarak belediye bütçelerine göre destekte bulunabilmektedirler. Her dönem farklı belediyelerce de farklı demirbaş alımları kayıt altına alınarak muhtarlıkların kullanımına sunulmuştur." ifadelerini kullandı.

"Yardımlar tamamen şeffaf bir şekilde yapılmaktadır"

İBB'den verilen market alışveriş kartlarının da yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için kullanıldığını kaydeden Delibalta, buna ilişkin de "Mahallelerimizde bulunan yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için sosyal desteklerin alışveriş kartı, ramazan kolisi ya da ayni yardımların yapılmasının sağlanması da muhtarlığın görevleri arasındadır. Yine her dönem farklı şekillerde bu destekler, mahallesini en iyi bilen kişi olarak muhtarlıklar kanalı ile yapılmıştır. Hatta belediyelerden yeterli destek sağlanamadığı durumlarda kaymakamlık ve/veya diğer dernek, kurumlardan da sosyal yardımlar yapılması sağlanmaktadır. Bu yardımlar tamamen yasal çerçevede kayıt altına alınarak şeffaf bir şekilde yapılmaktadır." dedi.

"Kimse muhtarlardan siyasi talepte bulunamaz"

Muhtarların onurları ile halkın önünde bulunan kişiler olduğunu vurgulayan Delibalta, “Hiçbir kurum ya da kişiler muhtarlıklara resmi ve yasal hak olan desteği sağlarken bizlerden siyasi bir talep ya da tehditte bulunamaz ve muhtarlar rüşvetle anılamaz” şeklinde konuştu.

#Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu
#Kadir Delibalta
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