Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu: Kimse muhtarlardan siyasi talepte bulunamaz

Delibalta, söz konusu beyaz eşyalarla ilgili, "5393 Belediyeler Kanununun 9. maddesi çerçevesinde vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi için muhtarlıklara demirbaş ve ayni olarak belediye bütçelerine göre destekte bulunabilmektedirler. Her dönem farklı belediyelerce de farklı demirbaş alımları kayıt altına alınarak muhtarlıkların kullanımına sunulmuştur." ifadelerini kullandı.

İBB'den verilen market alışveriş kartlarının da yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için kullanıldığını kaydeden Delibalta, buna ilişkin de "Mahallelerimizde bulunan yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için sosyal desteklerin alışveriş kartı, ramazan kolisi ya da ayni yardımların yapılmasının sağlanması da muhtarlığın görevleri arasındadır. Yine her dönem farklı şekillerde bu destekler, mahallesini en iyi bilen kişi olarak muhtarlıklar kanalı ile yapılmıştır. Hatta belediyelerden yeterli destek sağlanamadığı durumlarda kaymakamlık ve/veya diğer dernek, kurumlardan da sosyal yardımlar yapılması sağlanmaktadır. Bu yardımlar tamamen yasal çerçevede kayıt altına alınarak şeffaf bir şekilde yapılmaktadır." dedi.