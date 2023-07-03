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İşgalci İsrail'in sekiz Filistinliyi şehit ettiği Cenin'deki alçak saldırıya Türkiye'den kınama

İşgalci İsrail'in Batı Şeria'nın Cenin şehrine bugün hava saldırısı ve baskın düzenledi. Sekiz Filistinlinin şehit olduğu alçak saldırıya Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamada bulunarak İsrail'in katliamını şiddetle kınadı; Filistin için başsağlığında bulundu.

20:20 . 3/07/2023 понедельник
AA
Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail güçlerinin Cenin şehrinde gerçekleştirdiği baskını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail güçlerinin Cenin şehrinde gerçekleştirdiği baskını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrinde düzenlediği baskını şiddetle kınadı.

Bakanlık, İsrail güçlerinin Cenin’de gerçekleştirdiği baskına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Yeni bir şiddet sarmalının tetiklenmesinden endişe duyuyoruz"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail güçlerinin, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan Cenin şehrinde bugün gerçekleştirdikleri baskını şiddetle kınıyoruz. Bölgedeki mevcut gerilimin bu saldırılarla yeni bir şiddet sarmalını tetiklemesinden derin endişe duyuyor, İsrail makamlarına sağduyulu davranmaları ve bu tür eylemleri durdurmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Filistin devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz."

Sekiz Filistinli şehit oldu

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrine bugün düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 50 Filistinli yaralanmıştı. El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.


İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da katliam yaptı: 5 Filistinli şehit oldu 27 kişi yaralandı
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da katliam yaptı: 5 Filistinli şehit oldu 27 kişi yaralandı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 4'ü Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında olmak üzere 5 Filistinliyi şehit etti, 27 kişiyi yaraladı. İsrail askerleri söz konusu hava saldırısının ardından çok sayıda zırhlı araç ve iş makineleri eşliğinde kente baskın düzenledi. Saldırı sonrası Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'in Cenin saldırısına tepki gecikmedi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'nda akan kanın her açıdan geleceğin aşamalarını belirlediğini vurguladı. Heniyye, "Halkımız ve direnişi, her yerde bu düşmanlığa nasıl karşılık vereceğini bilir." ifadelerini kullandı.


#baskın
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#israil
#işgal altındaki Batı Şeria
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