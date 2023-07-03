İşgalci İsrail'in sekiz Filistinliyi şehit ettiği Cenin'deki alçak saldırıya Türkiye'den kınama

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 4'ü Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında olmak üzere 5 Filistinliyi şehit etti, 27 kişiyi yaraladı. İsrail askerleri söz konusu hava saldırısının ardından çok sayıda zırhlı araç ve iş makineleri eşliğinde kente baskın düzenledi. Saldırı sonrası Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'in Cenin saldırısına tepki gecikmedi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'nda akan kanın her açıdan geleceğin aşamalarını belirlediğini vurguladı. Heniyye, "Halkımız ve direnişi, her yerde bu düşmanlığa nasıl karşılık vereceğini bilir." ifadelerini kullandı.