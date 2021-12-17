İstiklal’deki simit tezgahı CHP’nin 'operasyon tezgahı' oldu

Beyoğlu Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmalarının İBB sorumluluğunda olmasına rağmen kendileri tarafından yapıldığını ifade etti.

Yapılan paylaşımda, "İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmaları İBB uhdesinde olmasına rağmen ekiplerimizce caddeye çıkan sokaklarda çalışma gerçekleştiriyoruz. Suyun akış yönü caddeye doğru olduğu için caddeye gelen çöpler süpürme araçlarımızla eş zamanlı olarak temizlenmektedir" ifadelerine yer verildi.

İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmaları İBB uhdesinde olmasına rağmen ekiplerimizce caddeye çıkan sokaklarda çalışma gerçekleştiriyoruz. Suyun akış yönü caddeye doğru olduğu için caddeye gelen çöpler süpürme araçlarımızla eş zamanlı olarak temizlenmektedir. pic.twitter.com/ABQY4TiPuJ REKLAM December 14, 2021

CHP'li Meclis üyesinden algı operasyonu

CHP'li İBB Meclis Üyesi İnan Güney, paylaşımın altına "Beyoğlu Belediyesi ve @haydaraliyildiz İstanbul halkından özür dileyeceği yerde, trollük yapmaya ve yalan konuşmaya devam ediyorlar. İzleyin bakalım, İstiklal Caddesi'ne bıraktığınız çöpleri kim temizliyor" şeklinde bir yorum yazarak algı operasyonu gerçekleştirmeye çalıştı.

Güney ayrıca kendi hesabından yaptığı paylaşımda ise yalanının ortaya çıkmasından çekinmeyerek, "Şu rezaleti lütfen izleyin! Hiç mi utanmıyorsunuz? Kurgu videolarla trollük yapan @haydaraliyildiz ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri, ara arterlerdeki çöpleri İBB'ye bağlı İstiklal Caddesi'ne süpürüp kaçıyorlar" ifadelerini kullandı.

Şu rezaleti lütfen izleyin! Hiç mi utanmıyorsunuz?



Kurgu videolarla trollük yapan @haydaraliyildiz ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri, ara arterlerdeki çöpleri İBB'ye bağlı İstiklal Caddesi'ne süpürüp kaçıyorlar. @Mrt_Ongun @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/7l6LHN1HJL — İnan GÜNEY (@inanguney) December 14, 2021

GÜNDEM CHP'li Meclis Üyesi'nin algısını Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız videoyla çürüttü: İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız iftirayı çürüttü

Ancak Güney'in bu iftirası Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından çürütüldü. Başkan Yıldız, İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının kendilerine ait araçlarla temizlendiği videoyu paylaşarak 16 milyon İstanbullunun yalan ve iftirayla kandırıldığını söyledi.

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Yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Biz temizliği iyi biliriz; bize atılan kir 1,5 dakikada nasıl temizleniyor, sonuna kadar izleyelim. Bu hafta yayılan o KİRLİ videonun tamamı burada; temiz olan ise işçilerimizin emeği! Aziz milletimiz, göreve geldiğimiz günden beri her sabah İstiklal’i deterjanla yıkadık. Buna rağmen ahlaksızca iftira atmaktan utanmadılar. Sorumluluğumuzda olmamasına rağmen İstiklal’in temizliği için çalıştık. Bugünden sonra bu KİR artık iftiracılar tarafından temizlensin."

OYNAT 00:44 CHP'li Meclis Üyesi'nin algısını Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız videoyla çürüttü: İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim Beyoğlu Belediyesi geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmalarıyla ilgili bir tweet paylaştı. Paylaşımda, bu bölgedeki temizliğin İBB sorumluluğunda olmasına rağmen kendileri tarafından yapıldığı ifade edildi. Bunun üzerine CHP'li İBB Meclis üyesi İnan Güney, Beyoğlu Belediye'sini yalancılıkla suçlayan bir paylaşımda bulundu. Ancak İnan'ın oluşturmaya çalıştığı algı operasyonu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yayınladığı video ile başarısız oldu. BiP'te paylaş

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Videoyu çeken simitçi CHP’li çıktı

CHP'li Meclis üyesi Güney'in yapmaya çalıştığı algı operasyonuyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Görüntüler, İstiklal’deki simit tezgahlarının CHPli yöneticilerin iftira tezgahına dönüştüğünü ispatladı.

CHP'li İnan Güney'in sosyal medyada paylaştığı videonun İstiklal Caddesi'ndeki simitçi tarafından çekildiği öğrenildi.

Söz konusu simitçinin kimliği ise şaşırttı. Videoyu kaydeden simitçinin CHP Beyoğlu İlçe Yönetim Kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.

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OYNAT 00:48 İBB ekipleri Beyoğlu Belediyesi'nin maske ve dezenfektan stantlarını vinçle söktü İBB ekipleri Beyoğlu Belediyesine ait maske ve dezenfektan stantlarını kaldırdı. Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamada '45 günden bu yana toplum sağlığı için istiklal caddesi üzerinde kurduğumuz, maske ve dezenfektan dağıtımı yaptığımız stantlar dün gece İBB ekipleri tarafından zorla sökülmüştür. Tramvay seferleri için engel teşkil ettiği gerekçesi ile daha önce yaptıkları bildirimin gereğini yapmamıza, devam eden tramvay seferlerine engel ve tehlike teşkil etmemesine rağmen stantlarımız iş makineleri ve zabıta ekipleri ile zorla sökülerek götürülmüştür' ifadelerine yer verildi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Dağ kadrosundan İBB kadrosuna: İşte işe alınan PKK'lılar

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OYNAT 00:58 İBB otobüsüyle yolda kalan otizmli çocuğun yardımına Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız yetişti stanbullunun rutini haline gelen otobüs arızası bu kez de Beyoğlu ilçesinde yaşandı. Otizmli bir çocuğun seyahat ettiği otobüs yolcularını yol kenarında indirdi. Bu sırada yoldan geçen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, makam aracıyla çocuğu okula gönderdi. BiP'te paylaş

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