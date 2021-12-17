İstiklal’deki simit tezgahı CHP’nin 'operasyon tezgahı' oldu

Beyoğlu Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmalarının İBB sorumluluğunda olmasına rağmen kendileri tarafından yapıldığını ifade etti.
Yapılan paylaşımda, "İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmaları İBB uhdesinde olmasına rağmen ekiplerimizce caddeye çıkan sokaklarda çalışma gerçekleştiriyoruz. Suyun akış yönü caddeye doğru olduğu için caddeye gelen çöpler süpürme araçlarımızla eş zamanlı olarak temizlenmektedir" ifadelerine yer verildi.
İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmaları İBB uhdesinde olmasına rağmen ekiplerimizce caddeye çıkan sokaklarda çalışma gerçekleştiriyoruz. Suyun akış yönü caddeye doğru olduğu için caddeye gelen çöpler süpürme araçlarımızla eş zamanlı olarak temizlenmektedir. pic.twitter.com/ABQY4TiPuJ
İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmaları İBB uhdesinde olmasına rağmen ekiplerimizce caddeye çıkan sokaklarda çalışma gerçekleştiriyoruz. Suyun akış yönü caddeye doğru olduğu için caddeye gelen çöpler süpürme araçlarımızla eş zamanlı olarak temizlenmektedir. pic.twitter.com/ABQY4TiPuJ— Beyoğlu Belediyesi (@BeyogluBld) December 14, 2021
CHP'li Meclis üyesinden algı operasyonu
CHP'li İBB Meclis Üyesi İnan Güney, paylaşımın altına "Beyoğlu Belediyesi ve @haydaraliyildiz İstanbul halkından özür dileyeceği yerde, trollük yapmaya ve yalan konuşmaya devam ediyorlar. İzleyin bakalım, İstiklal Caddesi'ne bıraktığınız çöpleri kim temizliyor" şeklinde bir yorum yazarak algı operasyonu gerçekleştirmeye çalıştı.
- Güney ayrıca kendi hesabından yaptığı paylaşımda ise yalanının ortaya çıkmasından çekinmeyerek, "Şu rezaleti lütfen izleyin! Hiç mi utanmıyorsunuz? Kurgu videolarla trollük yapan @haydaraliyildiz ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri, ara arterlerdeki çöpleri İBB'ye bağlı İstiklal Caddesi'ne süpürüp kaçıyorlar" ifadelerini kullandı.
Şu rezaleti lütfen izleyin! Hiç mi utanmıyorsunuz?
Kurgu videolarla trollük yapan @haydaraliyildiz ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri, ara arterlerdeki çöpleri İBB'ye bağlı İstiklal Caddesi'ne süpürüp kaçıyorlar. @Mrt_Ongun @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/7l6LHN1HJL
Şu rezaleti lütfen izleyin! Hiç mi utanmıyorsunuz?
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız iftirayı çürüttü
Ancak Güney'in bu iftirası Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından çürütüldü. Başkan Yıldız, İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının kendilerine ait araçlarla temizlendiği videoyu paylaşarak 16 milyon İstanbullunun yalan ve iftirayla kandırıldığını söyledi.
Yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- "Biz temizliği iyi biliriz; bize atılan kir 1,5 dakikada nasıl temizleniyor, sonuna kadar izleyelim. Bu hafta yayılan o KİRLİ videonun tamamı burada; temiz olan ise işçilerimizin emeği! Aziz milletimiz, göreve geldiğimiz günden beri her sabah İstiklal’i deterjanla yıkadık. Buna rağmen ahlaksızca iftira atmaktan utanmadılar. Sorumluluğumuzda olmamasına rağmen İstiklal’in temizliği için çalıştık. Bugünden sonra bu KİR artık iftiracılar tarafından temizlensin."
Videoyu çeken simitçi CHP’li çıktı
CHP'li Meclis üyesi Güney'in yapmaya çalıştığı algı operasyonuyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Görüntüler, İstiklal’deki simit tezgahlarının CHPli yöneticilerin iftira tezgahına dönüştüğünü ispatladı.
CHP'li İnan Güney'in sosyal medyada paylaştığı videonun İstiklal Caddesi'ndeki simitçi tarafından çekildiği öğrenildi.
Söz konusu simitçinin kimliği ise şaşırttı. Videoyu kaydeden simitçinin CHP Beyoğlu İlçe Yönetim Kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.