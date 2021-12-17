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POLİTİKA İSTANBUL

İstiklal’deki simit tezgahı CHP’nin 'operasyon tezgahı' oldu

CHP'li İBB Meclis Üyesi İnan Güney geçtiğimiz günlerde, Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin çöpleri İBB'ye ait İstiklal Caddesi'ne süpürdüğünü iddia ederek iftira atmıştı. Ancak Beyoğlu Belediyesi Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yayınladığı video ile işin aslını ortaya koyarak bu oyunu bozmuştu. CHP'li Güney'in yapmak istediği algının 'simitçi tezgahı'nda kurgulandığı, videoyu çeken simitçinin CHP ilçe yöneticisi olduğu ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstiklal’deki simit tezgahı CHP’nin operasyon tezgahı oldu
İstiklal Caddesi

Beyoğlu Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmalarının İBB sorumluluğunda olmasına rağmen kendileri tarafından yapıldığını ifade etti.

Yapılan paylaşımda, "İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmaları İBB uhdesinde olmasına rağmen ekiplerimizce caddeye çıkan sokaklarda çalışma gerçekleştiriyoruz. Suyun akış yönü caddeye doğru olduğu için caddeye gelen çöpler süpürme araçlarımızla eş zamanlı olarak temizlenmektedir" ifadelerine yer verildi.

CHP'li Meclis üyesinden algı operasyonu

CHP'li İBB Meclis Üyesi İnan Güney, paylaşımın altına "Beyoğlu Belediyesi ve @haydaraliyildiz İstanbul halkından özür dileyeceği yerde, trollük yapmaya ve yalan konuşmaya devam ediyorlar. İzleyin bakalım, İstiklal Caddesi'ne bıraktığınız çöpleri kim temizliyor" şeklinde bir yorum yazarak algı operasyonu gerçekleştirmeye çalıştı.

  • Güney ayrıca kendi hesabından yaptığı paylaşımda ise yalanının ortaya çıkmasından çekinmeyerek, "Şu rezaleti lütfen izleyin! Hiç mi utanmıyorsunuz? Kurgu videolarla trollük yapan @haydaraliyildiz ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri, ara arterlerdeki çöpleri İBB'ye bağlı İstiklal Caddesi'ne süpürüp kaçıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız iftirayı çürüttü

Ancak Güney'in bu iftirası Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından çürütüldü. Başkan Yıldız, İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının kendilerine ait araçlarla temizlendiği videoyu paylaşarak 16 milyon İstanbullunun yalan ve iftirayla kandırıldığını söyledi.

Yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

  • "Biz temizliği iyi biliriz; bize atılan kir 1,5 dakikada nasıl temizleniyor, sonuna kadar izleyelim. Bu hafta yayılan o KİRLİ videonun tamamı burada; temiz olan ise işçilerimizin emeği! Aziz milletimiz, göreve geldiğimiz günden beri her sabah İstiklal’i deterjanla yıkadık. Buna rağmen ahlaksızca iftira atmaktan utanmadılar. Sorumluluğumuzda olmamasına rağmen İstiklal’in temizliği için çalıştık. Bugünden sonra bu KİR artık iftiracılar tarafından temizlensin."

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Beyoğlu Belediyesi geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmalarıyla ilgili bir tweet paylaştı. Paylaşımda, bu bölgedeki temizliğin İBB sorumluluğunda olmasına rağmen kendileri tarafından yapıldığı ifade edildi. Bunun üzerine CHP'li İBB Meclis üyesi İnan Güney, Beyoğlu Belediye'sini yalancılıkla suçlayan bir paylaşımda bulundu. Ancak İnan'ın oluşturmaya çalıştığı algı operasyonu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yayınladığı video ile başarısız oldu.

Videoyu çeken simitçi CHP’li çıktı

CHP'li Meclis üyesi Güney'in yapmaya çalıştığı algı operasyonuyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Görüntüler, İstiklal’deki simit tezgahlarının CHPli yöneticilerin iftira tezgahına dönüştüğünü ispatladı.

CHP'li İnan Güney'in sosyal medyada paylaştığı videonun İstiklal Caddesi'ndeki simitçi tarafından çekildiği öğrenildi.

Söz konusu simitçinin kimliği ise şaşırttı. Videoyu kaydeden simitçinin CHP Beyoğlu İlçe Yönetim Kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.

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