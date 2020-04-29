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İSTANBUL

İSTOÇ'ta korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul İSTOÇ'ta bulunan bir işyerinde yangın çıktı. İşyeri alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisinde çıktığı edinilen bilgiler arasında.

Haber Merkezi DHA
Dumanlar gökyüzünü kapladı.
Dumanlar gökyüzünü kapladı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan İSTOÇ'ta bir işyerinde yangın çıktı. İşyeri alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisinde çıktığı söylenirken itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Dumanlar gökyüzünü kapladı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmutbey Sokak İstoç Çevre Yolu'nda bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Yangın bir iş yerinde çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle bölgede trafik oluştuğu gözlendi.

Yangın bölgesindeki çalışmalar devam ediyor.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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