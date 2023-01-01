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İsveç Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı: Kur'an-ı Kerim yakma eylemi kınandı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, yarın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine izin verilmesi en güçlü şekilde kınandı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
20:55 . 20/01/2023 Cuma
AA
Dışişleri Bakanlığı.

Dışişleri Bakanlığı.

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsveç’te, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında yarın için Kuran-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström bugün bakanlığa çağrıldı.

Büyükelçi Herrström'e, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylem en güçlü şekilde kınandığı, İsveç’in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, Türkiye'nin eyleme müsaade edilmemesini beklediği, kutsal değerlere hakaretin "demokratik haklar" kisvesi altında savunulamayacağı vurgulandı.

Herrström'e ayrıca yarın, terör örgütü PKK iltisaklı çevrelerin Stockholm merkezinde bir gösteri yapacaklarını duyurdukları anımsatılarak, terör örgütleri ve yandaşlarının propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname’nin açık ihlali olduğu belirtildi.



#İsveç
#Dışişleri Bakanlığı
#Stockholm
1 saat önce
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İsveç Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı: Kur'an-ı Kerim yakma eylemi kınandı
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