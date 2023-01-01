İsveç Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı: Kur'an-ı Kerim yakma eylemi kınandı

NATO'ya girmek isteyen İsveç, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak PKK eylemine sahne olmuş, yaşanan rezalet sonrası Türkiye'den tepki gecikmemişti. İsveç ve Finlandiya cephesinden ise farklı farklı sesler gelmeye devam ediyor. Finlandiya hükümetinin Türkiye desteğine rağmen Fin bir diplomat, İsveç gazetesine skandal açıklamalardaa bulundu. Fin diplomat, "İsveç ve Finlandiya gibi yetenekleri ülkelerin yanında Türkiye'nin büyütülmesi iğrenç" dedi.