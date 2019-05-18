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Gündem Karsta kaybolan kızı arama çalışmaları havadan görüntülendi
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Kars’ta kaybolan kızı arama çalışmaları havadan görüntülendi

Kars’ta oyun oynarken 7 gün önce kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için yürütülen arama çalışmaları yeniden başladı. Yürütülen arama çalışmaları havadan görüntülendi.

Haber Merkezi IHA
Kurbağa adam ekibi, dere kenarında ağaç diplerine girererek adeta sığ bölgeleri didik didik arıyor.
Kurbağa adam ekibi, dere kenarında ağaç diplerine girererek adeta sığ bölgeleri didik didik arıyor.

Sarıkamış’a bağlı Ortakale köyünde 12 Mayıs 2019 2019 Pazar günü evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade için bulunması için gece ara verilen çalışmalar yeniden başlatıldı.

  • Havanın aydınlanması ile sabah yeniden başlatılan arama çalışmalarını Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekibi yürütüyor.

Küçük Nurcan’ı arama çalışmalarında zor bölgelerde devereye giren “kurbağa adam” ekibi, dere kenarında ağaç diplerine girererek adeta sığ bölgeleri didik didik arıyor.

KÖYLÜLER VE KORUCULAR DA DESTEK VERİYOR

İl Jandarma Komutanlığı’nın hizmetindeki "Atak" iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen arama çalışmalarına köylüler ve köy korucuları da destek veriyor.

İHA
Ekipler arazide tüm detayları atlamadan arama yapıyor.

Kayboluşunun 7 gününde de arama çalışmalarına başlayan ekipler, bazı bölgelerde suyun akış yönünü iş makineleriyle değiştiriyor. Küçük Nurcan Sade’yi arama çalışmaları Ortakale, Kazıkale ve Çayarası köylerinde yürütülüyor. Ama çalışmaları havadan görüntülendi. Nurcan Sade’yi arama çalışmları devam ederken, Ortakale Köyü’nde sessiz bekleyiş hüküm sürüyor.

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