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Kayalıktan düşüp ayağı kırıldı: Ekipler imdadına koştu

Kayalıktan düşüp ayağı kırıldı: Ekipler imdadına koştu

09:0611/07/2025, Cuma
DHA
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K.Ö., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
K.Ö., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 metre yüksekliğindeki kayalıktan düşerek ayağı kırılan K.Ö. (23), ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Safranbolu ilçesi Konarı köyünde meydana geldi. Konarı köyünde arkadaşlarıyla birlikte kayalık alanda dolaşırken dengesini kaybeden K.Ö., 3 metre yükseklikte düştü. K.Ö., acı içerisinde kıvranırken arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan ve bacağında kırık olduğu tespit edilen K.Ö., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



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