Kayalıktan düşüp ayağı kırıldı: Ekipler imdadına koştu

Olay, akşam saatlerinde Safranbolu ilçesi Konarı köyünde meydana geldi. Konarı köyünde arkadaşlarıyla birlikte kayalık alanda dolaşırken dengesini kaybeden K.Ö., 3 metre yükseklikte düştü. K.Ö., acı içerisinde kıvranırken arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan ve bacağında kırık olduğu tespit edilen K.Ö., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.