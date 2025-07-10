Otoyolda aracını ve eşini bırakıp ortadan kayboldu: Sağ olarak bulundu bir saat sonra öldü

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde Hendek ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, emniyet şeridinde park etmiş bir aracın yanında bulunan E.G. (65) isimli kadının panik halinde olduğunu fark etti. E.G., saat 20.00 civarında eşi S.G.'nin (70) kendisini ve aracı emniyet şeridine bırakarak dinlenme tesisine gittiğini, ancak aradan geçen 2 saatin ardından geri dönmediğini belirtti. Bunun üzerine jandarma ekipleri hemen arama çalışması başlattı.