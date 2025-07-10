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Otoyolda aracını ve eşini bırakıp ortadan kayboldu: Sağ olarak bulundu bir saat sonra öldü

Otoyolda aracını ve eşini bırakıp ortadan kayboldu: Sağ olarak bulundu bir saat sonra öldü

11:1910/07/2025, Perşembe
IHA
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Yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde gece saatlerinde 70 yaşındaki adam, dinlenme tesisinde aracını ve eşini bırakıp ortadan kayboldu. Ekiplerin sabaha kadar süren arama çalışmaları neticesinde ormanlık alanda sağ olarak bulunan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde Hendek ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, emniyet şeridinde park etmiş bir aracın yanında bulunan E.G. (65) isimli kadının panik halinde olduğunu fark etti. E.G., saat 20.00 civarında eşi S.G.'nin (70) kendisini ve aracı emniyet şeridine bırakarak dinlenme tesisine gittiğini, ancak aradan geçen 2 saatin ardından geri dönmediğini belirtti. Bunun üzerine jandarma ekipleri hemen arama çalışması başlattı.


BİR SAAT SONRA VEFAT ETTİ

Olay yerine 6 Otoyol Jandarma Timi, 1 Jandarma Asayiş Komando Bölüğü, 1 iz takip köpeği, AFAD ekipleri ve 10 tesis çalışanının da katılımıyla toplam 60 kişilik bir arama ekibi sevk edildi. Ekipler, yaşlı adamın bulunabileceği değerlendirilen İstanbul istikameti yönündeki dinlenme tesisine yakın ormanlık alanda aramalarını yoğunlaştırdı. S.G., sabaha karşı saat 05.15'te ekipler tarafından ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi ve şahıs tedbir amaçlı Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.







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