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Kontrolden çıkan araç yolun karşısına geçti: Kazada yaralılar var

Kontrolden çıkan araç yolun karşısına geçti: Kazada yaralılar var

18:511/06/2025, Pazar
IHA
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Kazada yaralanan yedi kişi ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada yaralanan yedi kişi ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun karşısına geçen otomobil başka bir araca çarpıp ters döndü. Meydana gelen trafik kazasında yedi kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesinde
Samsun-Ankara karayolu
nun 64. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadem Çağlayan idaresindeki 06 EJU 14 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçerek, Ferhat Öner yönetimindeki 55 JR 546 plakalı hafif ticari araca sol yan kısmından çarpıp ters döndü. Kazada sürücü Kadem Çağlayan ile araçtaki Rumeysa Sevilay Çağlayan, Hacer Çağlayan, Zümra Nur Çağlayan, Ayşe Çağlayan, Yahya Çağlayan ve Azize Öner yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Samsun
#Trafik Kazası
#Samsun-Ankara karayolu
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