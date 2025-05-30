Samsun haberleri: Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 7 bin 243 trafik personeli görevlendirildi

Kurban Bayramı tatili süresince, özellikle şehirlerarası ulaşımda yoğunluk yaşanabileceği değerlendiriliyor. Samsun Valiliği alınan tedbirler için yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın Samsun'umuzda huzur ve güven içerisinde geçirilmesi, trafik güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve yaşanabilecek kazalar en aza indirilerek maddi ve manevi kayıpların önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetlerimizce bayram tatili süresince yürütülecek trafik tedbirleri planlanmıştır. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 30 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında trafik birimlerine genel hizmet personelinden takviye yapılarak günlük ortalama 239 trafik ve 163 genel hizmet personeli olmak üzere toplam 402 personel, tedbir süresi boyunca ise toplamda 4 bin 824 personel ile trafik tedbirleri uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.