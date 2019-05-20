MEB'den 'YKS' açıklaması: YÖK ile istişareli ilerleyecek

Milli Eğitim Bakanlığından, YKS'de 2024'ten önce değişiklik olabileceği yönündeki bazı haberler üzerine bilgilendirme yapıldı. MEB yaptığı açıklamdaa "Bakanımız Ziya Selçuk, Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı'nda ortaya konulan tasarımla üniversiteye giriş sınavı arasındaki bağlantıya dikkat çekmiş ve ihtiyaç duyulan değişim sürecinin YÖK ile yapılacak istişarelerle ilerleyeceğini ifade etmiştir" ifadelerine yer verdi.