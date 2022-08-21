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ANKARA

MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi Ukrayna’dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna’dan toplam 4 geminin hareket ettiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi Ukrayna’dan hareket etti
Dört gemi daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 4 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gemilerden ikisinin Çernomorsk Limanı'ndan, diğerlerinin de Odessa ve Yuzni'den hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna'dan gelen bir gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin de denetlemesinin gerçekleştirileceği kaydedildi.
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