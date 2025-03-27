Nevşehir'de akşam ezanı geç okundu 'oruçlar bozuldu' tartışması başladı

Nevşehir'de akşam ezanı merkezi sistemde yaşanan sorun nedeniyle 14 dakika geç okundu. Bunun üzerinde bazı vatandaşlar 'oruçlar bozuldu' paylaşımında bulununca İl Müftülüğü konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunarak 19.06'da açanların oruçlarının bozulmadığını belirtti.
"Oruçlarınız bozulmadı"
Açıklamada, ezanın sistemdeki arıza nedeniyle okunamadığı, 19.06'da açanların oruçlarının bozulmadığı kaydedildi.
"Merkezi ezan sistemimiz Alibey Camisi'nde bulunmaktadır. Bu akşam, iftar vaktinde akşam ezanını okumak üzere görevlimiz, merkezi ezan sistemini açıp ezan okumak istemiştir, ortaya çıkan teknik soruna kısa sürede müdahale edilse de ezan sesi minarelerimizden ancak ilerleyen dakikalarda duyulabilmiştir. Oruçlar vaktinden önce açılmamış olduğu için vatandaşlarımızın oruçları bozulmamıştır. Dolayısıyla oruçlarının kazasını veya kefaretini gerektirecek bir durum söz konusu değildir."