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Nevşehir'de akşam ezanı geç okundu 'oruçlar bozuldu' tartışması başladı

Nevşehir'de akşam ezanı geç okundu 'oruçlar bozuldu' tartışması başladı

21:2527/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
AA
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Akşam ezanının geç okunması üzerine Nevşehir Müftülüğü açıklamada bulunarak vaktinde açılan oruçların bozulmadığını ifade etti.
Akşam ezanının geç okunması üzerine Nevşehir Müftülüğü açıklamada bulunarak vaktinde açılan oruçların bozulmadığını ifade etti.

Nevşehir'de akşam ezanı merkezi sistemde yaşanan sorun nedeniyle 14 dakika geç okundu. Bunun üzerinde bazı vatandaşlar 'oruçlar bozuldu' paylaşımında bulununca İl Müftülüğü konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunarak 19.06'da açanların oruçlarının bozulmadığını belirtti.

Nevşehir Müftülüğü
, akşam ezanının merkezi sistemdeki sorun nedeniyle 14 dakika geç okunduğunu bildirdi.
İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada,
Nevşehir
kent merkezinde akşam ezanının iftar vakti olan saat 19.06'dan 14 dakika geç okunması nedeniyle bazı vatandaşların sosyal medya paylaşımlarında
oruçlarının bozulduğu
yönünde endişeye düştüğünün görüldüğüne işaret edildi.

"Oruçlarınız bozulmadı"

Açıklamada, ezanın sistemdeki arıza nedeniyle okunamadığı, 19.06'da açanların oruçlarının bozulmadığı kaydedildi.

Din görevlisinin ezan vaktinde teknik sorunu fark ederek müdahalede bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkezi ezan sistemimiz Alibey Camisi'nde bulunmaktadır. Bu akşam, iftar vaktinde akşam ezanını okumak üzere görevlimiz, merkezi ezan sistemini açıp ezan okumak istemiştir, ortaya çıkan teknik soruna kısa sürede müdahale edilse de ezan sesi minarelerimizden ancak ilerleyen dakikalarda duyulabilmiştir. Oruçlar vaktinden önce açılmamış olduğu için vatandaşlarımızın oruçları bozulmamıştır. Dolayısıyla oruçlarının kazasını veya kefaretini gerektirecek bir durum söz konusu değildir."



#Nevşehir
#Akşam
#Ezan
#Oruç

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