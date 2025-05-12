PKK'nın fesih kararı sonrası AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan açıklama: "Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşıldı"

Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşılmıştır.



Terör örgütü, silahları bırakma ve kendisini feshetme kararı almıştır.



İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir.



Gelinen bu önemli aşamada, yapılacak çalışmalara ve…