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Gündem Rusya Ukrayna mayınları Karadenizde sivil seyrüseferi tehdit ediyor
İSTANBUL

Rusya: Ukrayna mayınları Karadeniz'de sivil seyrüseferi tehdit ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk uzmanlar tarafından iki mayının tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, fırtına sonucu çıpalarından kurtulan Ukrayna’ya ait mayınların hala Karadeniz’de sürüklenme riskinin bulunduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Rusya: Ukrayna mayınları Karadenizde sivil seyrüseferi tehdit ediyor
​Rusya: Ukrayna mayınları Karadeniz'de sivil seyrüseferi tehdit ediyor

Ukrayna’nın Rus gemilerine karşı Karadeniz’e döşediği ve fırtına sonucu çıpalarından kurtularak sürüklenen mayınlar tehlike saçmaya devam ediyor.

Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev düzenlediği basın toplantısında, daha önce Ukrayna’ya mayınlarla ilgili uyarılar yaptıklarını ve Türk uzmanlar tarafından tespit edilen 2 mayının etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, “Türkiye tarafı, İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz’de Bulgaristan sınırı yakınında bu türden iki mayını tespit etti. Sadece şans eseri ve Türk uzmanların dikkati ve yüksek profesyonelliği sayesinde mayınlar tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Boğazlardan geçen gemiler zarar görmedi. Çıpalarından kopan Ukrayna mayınları Karadeniz'de sivil seyrüseferi tehdit ediyor” dedi.

Mayın alarmı sonrası dikkat çeken öneri: Boğaz'ı kapatıp bariyer çekelim
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İşgal girişimi sonrası ​Rus donanmasına karşı Ukrayna’nın Odessa’dan denize döktüğü mayınlar tedirginliğe yol açıyor.
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Hafta sonu Sarıyer açıklarında balıkçılar tarafından fark edilen mayın sonrası alarma geçildi.
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Boğaz 5 saat boyunca gemi trafiğine kapatılırken harekete geçen SAS timleri mayını etkisiz hale getirdi. ​
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın, SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor” dedi.
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Öte yandan akşam saatlerinde Erdek’de konuşlu mayın avlama gemileri TCG Akçay, TCG Akçakoca ve TCG Amasra da Karadeniz’e gönderildi.
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Yabancı cisimleri tespit için yüksek teknolojili Radar cihazları barındıran ve düşman radarına yakalanmadığı için Hayalet Gemi olarak bilinen TCG Tekirdağ deniz karakol gemisi Boğaz’da nöbet tutmaya başladı.
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Karadeniz sahillerinde görev yapmak üzere 2 C-130 tipideniz karakol uçağı da Çanakkale’den İstanbul’a geldi.
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Bu sabah saatlerinde Karadeniz'de ikinci mayın tespit edildi.
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini ve Sualtı Savunma Timlerinin mayına müdahaleye başladığını bildirdi.
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Denizlerde ortaya çıkan mayının nasıl engellenebileceğine ilişkin konuşan Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk Boğaz'a bariyer çekilmesi önerisinde bulundu.
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Boğaz'ın içine doğru mayınların geçişini önleyecek bariyer kurulması gerektiğini belirten Kutluk, '' Bu bariyer hafif malzemeden köpük türü şişme malzemeden kolayca yapılıyor. Türkiye'de de var. Bunlar ayrı zamanda petrol sürüklenmesini de durdurmak için yapılmıştır. Petrolü durdurduğu gibi mayınları da durduracaktır.'' dedi.
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Söz konusu bariyerlerin bir sürat teknesinin arkasına takılarak hızlı bir şekilde çekilebildiğini vurgulayan Kutluk, ''Boğaz iki ayrı tespit noktasından bu bariyer ile örtülebilir. Örtüldüğü sürece üzerinden gemi geçişi olmayacaktır. Zaten bizde bu örtüyü tehlikeli zamanlar ortaya çıkaracağız. Bu da görmediğimiz yani geceleri, siz ve pusta. Bu kapama ve açmalar ile Boğaz trafiğinin regüle edilmesi gerekiyor.'' diye konuştu.
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İstanbul Boğazı'nın ​Karadeniz'in çıkışından Kuzey'e doğru bir 5-10 millik mesafede bir hava devriyesinin de kurulması gerektiğini kaydeden Kutluk, bu devriyede yer alan deniz karakol uçaklarının bu mayınları görerek tespit etmesini sağlayacaktır dedi.
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Mayınların bu bariyerler ile durdurulmasının ardından imha işleminin kolay olduğunu belirten Kutluk, bunların durdurulamaması halinde her hangi bir gemiye çarpması ve batırması ihtimalinin yüksek olduğun dile getirdi.
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Rus makamları 18 Mart’ta, Ukrayna’nın Odessa kenti açıklarında denize döktüğü 420 mayının Karadeniz’de sürüklenmeye başladığını açıklayarak Tuna Nehri’nin etkisiyle İstanbul Boğazı’na ulaşabileceği uyarısı yapmıştı.
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Rus makamları 18 Mart’ta, Ukrayna’nın Odessa kenti açıklarında denize döktüğü 420 mayının Karadeniz’de sürüklenmeye başladığını açıklayarak Tuna Nehri’nin etkisiyle İstanbul Boğazı’na ulaşabileceği uyarısı yapmıştı.
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Aynı gün Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı da Karadeniz’deki Mayın tehlikesine karşı bir NAVTEX yayınlayıp dikkatli olunmasını istemişti.
Mayın alarmı sonrası dikkat çeken öneri: Boğaz'ı kapatıp bariyer çekelim
Rus donanmasına karşı Ukrayna ordusunun denize serpiştirdiği mayınların fırtına sonrası serbest kaldığına yönelik açıklama sonrası Boğaz için mayın alarmı verdi. Sarıyer açıklarında balıkçılar tarafından fark edilen mayının ardından ikinci bir mayın ise bu İğneada açıklarında tespit edildi. Uzmanlar savaş sonrası ortaya çıkan mayın tehlikesine karşı Boğaz'ın belirli saatlerde bariyer ile kapatılması önerisinde bulunuyor.

Karadeniz’de yaşanan gerilimden dolayı Ukrayna’yı suçlayan Mizintsev, Ukrayna tarafından 60’tan fazla yük gemisinin de limanlarda rehin tutulduğunu savunarak, “Rusya’nın tüm çabalarına rağmen Ukrayna tarafı limanlarında 60'tan fazla yabancı gemiyi tutmaya devam ediyor. Kiev tarafının iç sularda ve karasularında oluşturduğu bombalama tehdidi ve mayınların oluşturduğu risk nedeniyle gemiler limanlardan ayrılamıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de görülen 2 mayının ardından Romanya’da da bir mayın ortaya çıkmıştı. Romanya Donanması, Capu Midia bölgesi açıklarında tespit edilen mayının imha edildiğini duyurmuştu.

Ukrayna'nın döşediği mayınlar dünyaya yayılıyor: Türkiye'nin ardından Romanya'da da görüldü
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Ukrayna’nın Rus gemilerine karşı Karadeniz’e döşediği ve fırtına sonucu çıpalarından kurtularak sürüklenen mayınlar tehlike saçmaya devam ediyor.
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Türkiye’de görülen mayınlar bu kez Romanya’da ortaya çıktı.
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Romanya Donanması, Capu Midia bölgesi açıklarında tespit edilen mayının bomba imha ekiplerince imha edildiğini duyurdu.
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Ukrayna'nın döşediği mayınlar dünyaya yayılıyor: Türkiye'nin ardından Romanya'da da görüldü
Ukrayna'nın Karadeniz'e döşediği mayınlar Türkiye'den sonra Romanya'da da ortaya çıktı. Mayınlar, bomba imha ekiplerince imha edildi.

İğneada'da mayın mesaisi: TCG Amasra aramalarını sürdürecek
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Bugünkü arama faaliyetlerini tamamlayan tarama gemisi, yoğun sisin etkili olduğu bölgede yardımcı botun yön göstermesi ile İğneada Limanı'na yanaştı.<br><br>
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Halatlar yardımı ile limana bağlanan geminin bölgede mayın arama faaliyetlerine yarın devam edeceği belirtildi.<br><br>
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Sabah saatlerinde İğneada açıklarında görülen mayın, Sualtı Savunma (SAS) timlerince etkisiz hale getirilmiş, arama için bölgeye \"TCG Amasra\" mayın tarama gemisi sevk edilmişti.<br><br>
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İğneada'da mayın mesaisi: TCG Amasra aramalarını sürdürecek
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "TCG Amasra" mayın tarama gemisi Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada açıklarında mayın arama faaliyetlerini sürdürecek.

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