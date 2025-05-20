Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samandağ'da ilginç hırsızlık: Sahil tabelasındaki ‘ğ’ kayboldu

Samandağ'da ilginç hırsızlık: Sahil tabelasındaki ‘ğ’ kayboldu

09:5220/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Önce kalbi, sonra 'Ğ' si gitti.
Önce kalbi, sonra 'Ğ' si gitti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahil şeridindeki logonun önce kalbini, şimdi de 'ğ'sini kaybetti. Belediye hem onarıma, hem harf arayışına başladı. Polis, 'ğ' hırsızının peşinde.

İlçede sahil şeridinde geçen yıl 15 Aralık'ta rüzgar nedeniyle kırılan kalp sembolü onarılıp, yerine monte edilen 'Samandağ' yazılı logonun 'ğ' harfi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Belediyenin ihbarı üzerine polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belediye yetkilileri, logonun yeniden onarılıp en kısa sürede yerine monte edileceğini belirterek, vatandaşlara da tabelaya zarar verilmemesi konusunda daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.



#Hatay
#Samandağ
#Hırsızlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte İŞKUR güvenlik görevlisi, aşçı, klinik destek elemanı ve temizlik görevlisi alımı kura çekimi tarihi ve nihai adaylar listeleri