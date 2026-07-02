Savunma sanayiine odaklanacağız

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz’daki Ankara Zirvesi öncesinde Türkiye’nin NATO’ya katkıları hakkında AA’nın sorularını cevapladı. Türk savunma sanayiine dikkat çeken Rutte, şunları söyledi: “Türkiye, NATO açısından son derece önemli bir ülke. Yaklaşık 3 bin şirketten oluşan devasa bir savunma sanayii altyapısına sahip olmanız da önemli bir avantaj. İşte bu nedenle NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu’nu 7 Temmuz’da Ankara’da düzenleme konusunda son derece kararlıydık. Amacımız elbette yalnızca Türkiye’nin değil, NATO’nun genel savunma sanayii kapasitesini de ortaya koymak. Ancak böyle bir foruma Türkiye’nin ev sahipliği yapması son derece isabetli bir tercih. Ankara Zirvesi’nin ilk gününde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu’nda da ağırlıklı olarak bu konuya odaklanacağız.”