Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere müjde: Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkaracağız

Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Kur'an'ı çok güzel okurdu sesi güzeldir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden öğretmeni Müzekka Gürbüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrenciliğini anlattı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Müzekka Gürbüz, 1950'li yılların sonunda İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğunu, daha sonra Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdiğini söyledi. Gürbüz, ardından mezun olduğu lisede öğretmenlik yaptığını aktardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok başarılı bir talebe olduğunu ifade eden Gürbüz, 'Dersi can kulağıyla dinliyordu. Yani iyi talebeydi. 'Adam olacak çocuk belli olur' derler ya aynen o da belliydi. Derslerine dikkat ediyordu, çalışıyordu. Güzel Kur'an-ı Kerim okurdu. Sesi güzeldir.' dedi.



Gürbüz, öğrencisi Erdoğan'ın münazara yarışmalarında başarılı sonuçlar aldığını belirterek, rakiplerinin kolay kolay önüne geçemediğini, her yarışta başarılı olduğunu ifade etti. Müzekka Gürbüz, 'Talebelerimizin hepsi aşağı yukarı çalışkan çocuklardı, hepsinden memnunduk. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere arkadaşları hakikaten terbiyeli, çalışkan çocuklardı. Hepsi bugün vazife başında. Her zaman ona duacıyım, Allah yardımcısı olsun, düşmanların şerrinden korusun. Allah hizmetlerinde muvaffakiyetler versin, başımızdan eksik etmesin inşallah çünkü yaptığı her şeyi memleketin, milletin iyiliği için yapıyor, kötü bir şey düşünmez.' şeklinde konuştu.