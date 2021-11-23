Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere müjde: Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen "81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek" programında konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin aracılığıyla yurt dışında görev yapan öğretmenlerimize de selamlarımı gönderiyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün hayırlı olmasını diliyorum. Görevi başında şehit olan tüm öğretmenlerimizi burada tekrar rahmetle yad ediyorum. Bölücü örgütün ömürlerinin baharındayken bizden kopardığı Şenay Aybüke Yalçın kızımıza ve diğer nice kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

OYNAT 03:24 Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Kur'an'ı çok güzel okurdu sesi güzeldir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden öğretmeni Müzekka Gürbüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrenciliğini anlattı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Müzekka Gürbüz, 1950'li yılların sonunda İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğunu, daha sonra Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdiğini söyledi. Gürbüz, ardından mezun olduğu lisede öğretmenlik yaptığını aktardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok başarılı bir talebe olduğunu ifade eden Gürbüz, 'Dersi can kulağıyla dinliyordu. Yani iyi talebeydi. 'Adam olacak çocuk belli olur' derler ya aynen o da belliydi. Derslerine dikkat ediyordu, çalışıyordu. Güzel Kur'an-ı Kerim okurdu. Sesi güzeldir.' dedi.



Gürbüz, öğrencisi Erdoğan'ın münazara yarışmalarında başarılı sonuçlar aldığını belirterek, rakiplerinin kolay kolay önüne geçemediğini, her yarışta başarılı olduğunu ifade etti. Müzekka Gürbüz, 'Talebelerimizin hepsi aşağı yukarı çalışkan çocuklardı, hepsinden memnunduk. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere arkadaşları hakikaten terbiyeli, çalışkan çocuklardı. Hepsi bugün vazife başında. Her zaman ona duacıyım, Allah yardımcısı olsun, düşmanların şerrinden korusun. Allah hizmetlerinde muvaffakiyetler versin, başımızdan eksik etmesin inşallah çünkü yaptığı her şeyi memleketin, milletin iyiliği için yapıyor, kötü bir şey düşünmez.' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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Kıymetli hocalarım şüphesiz hayatta her meslek önemlidir. Ancak pek az meslek öğretmenlik kadar insanda derin izler bırakır. Hepimizin hayatına dokunan bize yol gösteren zor zamanlarımızda elimizden tutan bir öğretmenimiz muhakkak vardır. Üzerimizde hakkı olan bu hocalarımızı sevgiyle saygıyla hatırlıyoruz. Bizi sabırla yetiştirdikleri rehberlik ettikleri için aradan geçen on yıllara rağmen öğretmenlerimizi şükranla yad ediyoruz. Nasıl öğretmenlik sadece ücreti mukabili yapılan bir meslek değilse de öğretmenlerimiz için de yapılanlar onların emeği karşılığı olamaz.

"Derslik sayımızı 343 binden 601 bin seviyesine çıkardık"

Ömrünü nitelikli nesiller yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizin hakkı ödenemez. Son 19 yılda eğitim öğretimin her alanında attığımız adımlarla bir taraftan ülkemizi hedeflerine yaklaştırırken diğer taraftan da öğretmenlerimize minnet borcumuzu yerine getirmeye çalıştık. Derslik sayımızı 343 binden 601 bin seviyesine çıkartarak ülkemizin her bir köşesini modern eğitim kurumlarıyla donattık. 2002 yılından bu yana 713 bin 625 öğretmenimizin atamasına yaparak okullarımızın öğretmen açığını kapattık.

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ÖZGÜN 3600 ek gösterge çıkıyor mu? 3600 ek göstergede son durum ne?

Bizden önce kadın öğretmen oranı yüzde 50'nin altındayken bu oran yüzde 60'ı bulmuştur. Ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak hem her sene başında yaşanan kargaşanın önüne geçtik hem de ailelerimizi bir yükten kurtardık. Çocuklarımızın bir kısmının ayağına adeta pranga vuran katsayı uygulamasını kaldırarak mesleki eğitimi cazip hale getirdik.

Son 19 yılda bütçede en büyük payı daima eğitime tahsis ettik. Önümüzdeki yıl için eğitim bütçemizi 274 milyar 385 milyon lira olarak belirledik. Bu rakam merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sine denk geliyor. Eğitimde son 19 yılda elde ettiğimiz başarılara inşallah yenilerini eklemeyi hedefliyoruz. 2023'e giderken eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak adımları atmayı sürdüreceğiz.

Çocuklarımızın bir kısmının ayağına adeta pranga vuran katsayı uygulamasını kaldırarak mesleki eğitimi cazip hale getirdik. Son 19 yılda bütçede en büyük payı daima eğitime tahsis ettik. Önümüzdeki yıl için eğitim bütçemizi 274 milyar 385 milyon lira olarak belirledik. Bu rakam merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sine denk geliyor.

"Şartları zorlama pahasına gereken her türlü adımı atıyoruz"

İnsanı ihmal eden insan faktörünü dikkate almayan hiç bir politika hedefine ulaşamaz. Eğitim gibi doğrudan çocuklarımızı ve istikbalimizi ilgilendiren bir meselede işin merkezinde insan olması doğaldır. Öğretmenlerimizin sıkıntılarını kendi sıkıntımız görerek şartları zorlama pahasına gereken her türlü adımı atıyoruz. Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmelere gittik. İşe yeni başlayan bir öğretmenimizin ücreti 2002 yılında 470 lira iken Temmuz 2021 itibarıyla nereye çıktı biliyor musunuz? 5 bin 100 liraya yükseldi.

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EKONOMİ Düşük emekli maaşlarına zam masada: 3600 gösterge gündeme gelecek

"Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkaracağız"