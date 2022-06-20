Gündem Süleyman Soyludan Dünya Mülteci Günü mesajı Bizler iyilik medeniyetinin evlatlarıyız
ANKARA

Süleyman Soylu'dan Dünya Mülteci Günü mesajı: Bizler iyilik medeniyetinin evlatlarıyız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından dünya mülteciler günü için paylaşımda bulundu. Soylu, "Dünyadaki tüm insanların insanî şartlarda yaşadığı bir dünya umuduyla." açıklamasını yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Soyludan Dünya Mülteci Günü mesajı: Bizler iyilik medeniyetinin evlatlarıyız
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dünya Mülteci Günü için Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Soylu, "Bizler, iyilik medeniyetinin evlatlarıyız... İnsanları, saçlarının, gözlerinin rengine bakarak ayırt etmiyor; her insanın bir âlem olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz. Dünyadaki tüm insanların insanî şartlarda yaşadığı bir dünya umuduyla..." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu gözyaşlarını tutamadı
OYNAT 01:08
Süleyman Soylu gözyaşlarını tutamadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde, 51 kişinin şehit olduğu Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında düzenlenen anma töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.
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