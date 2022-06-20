Süleyman Soylu'dan Dünya Mülteci Günü mesajı: Bizler iyilik medeniyetinin evlatlarıyız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dünya Mülteci Günü için Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Soylu, "Bizler, iyilik medeniyetinin evlatlarıyız... İnsanları, saçlarının, gözlerinin rengine bakarak ayırt etmiyor; her insanın bir âlem olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz. Dünyadaki tüm insanların insanî şartlarda yaşadığı bir dünya umuduyla..." ifadelerini kullandı.
Bizler, iyilik medeniyetinin evlatlarıyız...
İnsanları, saçlarının, gözlerinin rengine bakarak ayırt etmiyor; her insanın bir âlem olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz.
Dünyadaki tüm insanların insanî şartlarda yaşadığı bir dünya umuduyla...#DünyaMültecilerGünü
Bizler, iyilik medeniyetinin evlatlarıyız...