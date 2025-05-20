Sürekli arızalanan sıfır otomobil için Yargıtay'dan karar

Ankara'da sıfır kilometre lüks otomobil satın alan bir şirket, kısa süre sonra çeşitli arızalar veren ve bazı arızaları giderilemeyen aracın yenisiyle değiştirilmesi istemiyle dava açtı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, "gizli ayıp" niteliğindeki arızaların kullanımdan kaynaklanmadığı sonucuna varan ticaret mahkemesinin, aracın yenisiyle değiştirilmesi kararını onadı.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, satın alındıktan kısa bir süre sonra çeşitli arızalar veren lüks otomobilin, yenisiyle değiştirilmesi kararını onadı.
Dairenin kararına göre, Ankara'daki bir şirket, 2019'da makam aracı olarak kullanılmak üzere sıfır kilometre lüks aracı 1 milyon 764 bin 518 lira bedelle satın aldı.
Otomobildeki sorunların üretim hatasından kaynaklandığını öne süren alıcı şirket, Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açtı.
İddia edilen ayıbın yasal süresi içinde usulüne uygun ihbar edilmediğini öne süren davalı şirket ise araçta üretimden kaynaklı bir hata bulunmadığını, rüzgar sesi haricindeki tüm şikayetlerin giderildiğini kaydetti.
Arızalar "gizli ayıp" niteliğinde
Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi, aracın, sıfır kilometre misliyle değiştirilmesine hükmetti. Mahkemenin kararında, art arda gerçekleşen arızalar nedeniyle araç parçalarının değiştirildiği, "gizli ayıp" niteliğindeki bu arızaların kullanımdan kaynaklanmadığı belirtildi.
Aracın soğutma kompresörü ve muhtelif parçaların değişip onarım gördüğüne yer verilen kararda, şu ifadeler yer aldı:
- "Yeni alınan ve yüksek maliyetli bir araçtaki bu onarım ve parça değişimleri nedeniyle, arızaların sıklığı, aracın alındığı tarihten itibaren yaklaşık 1 buçuk yıl içerisinde genel bakım ve kullanımdan kaynaklı hasar dışında servise götürülme durumları gözetildiğinde araçtan beklenen güvenin kalmadığı, aracın hali hazırda üretimde bulunduğu, aracın misliyle değişim talebinin yerinde görüldüğü gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir."
Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi, araçtaki arızaların gizli ayıp niteliğinde olduğunu belirterek, mahkemece verilen "misliyle değişim" kararının yerinde olduğuna işaret etti.
Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de değişim kararını hukuka uygun bularak onadı.