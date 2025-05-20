Sürekli arızalanan sıfır otomobil için Yargıtay'dan karar

Makam aracı olarak kullanılma düşüncesiyle alınan aracın bu amacı karşılayamadığını ifade eden davacı, aracın ayıpsız olan yenisiyle değiştirilmesini, bu talebin kabul edilmemesi halinde satıcıya iade edilerek bedelin, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren işletilecek en yüksek ticari faiziyle ödenmesine karar verilmesini talep etti.