Gündem Tunç Soyerden deprem toplantısına çağrılmadım yalanı Bir gün sonra AFAD toplantısındaydı
İZMİR

Tunç Soyer’den 'deprem toplantısına çağrılmadım' yalanı: Bir gün sonra AFAD toplantısındaydı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de geçtiğimiz yıl meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, AFAD koordinasyon toplantısına davet edilmediğini ve birkaç gün sonra çağrıldığını öne sürmüştü. Soyer'in, depremden bir gün sonra 6 bakanla birlikte AFAD toplantısına katıldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tunç Soyer’den deprem toplantısına çağrılmadım yalanı: Bir gün sonra AFAD toplantısındaydı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Tunç Soyer, geçtiğimiz yıl İzmir'de meydana gelen deprem sonrası, AFAD koordinasyon toplantılarına davet edilmediğini, birkaç gün sonra çağrıldığını söyledi.

"3-5 GÜN SONRA ÇAĞRILDIM"

Soyer, Independent Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "AFAD kendi içerisinde toplanıyor. Fakat biz yokuz. Biz de kendi başımıza bir basın toplantısı yapıyoruz. Bir tane mikrofon var. O da Halk TV'nin mikrofonuydu galiba. Ben Halk TV'ye konuşuyorum işte. Böyle 3-5 gün geçti. Ondan sonra Bakan Bey aradı, 'toplantımıza siz de gelin' dedi" ifadelerini kullandı.

BİR GÜN SONRA TOPLANTIDA

Bu sözlerin aksine, Tunç Soyer'in depremden bir gün sonra yani 31 Ekim 2020'de gerçekleştirilen AFAD toplantısına katıldığı ortaya çıktı.

Koordinasyon Merkezi’ndeki o toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le birlikte, deprem bölgesinde incelemelerini sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da bulunuyordu.

'Yönetmeliğe uymuyor' raporuna rağmen güçlendirilmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi binası deprem sonrası kullanılamaz halde
GÜNDEM
'Yönetmeliğe uymuyor' raporuna rağmen güçlendirilmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi binası deprem sonrası kullanılamaz halde

Tunç Soyer’den İzmir’in trafik sorununun çözümü için öneri: Araç sayısı azaltılsın
GÜNDEM
Tunç Soyer’den İzmir’in trafik sorununun çözümü için öneri: Araç sayısı azaltılsın

Depremde 107 vatandaşın öldüğü İzmir'in en çok gecekonduya sahip ilçesi Karabağlar'da CHP'li başkan TOKİ projesini iptal ettirdi
GÜNDEM
Depremde 107 vatandaşın öldüğü İzmir'in en çok gecekonduya sahip ilçesi Karabağlar'da CHP'li başkan TOKİ projesini iptal ettirdi

CHP'li İzmir Belediyesi'nden bir icraat daha: Kentteki heykeller tek tek sayılacak
GÜNDEM
CHP'li İzmir Belediyesi'nden bir icraat daha: Kentteki heykeller tek tek sayılacak
Abone Ol Google News
Marmara için uyarı

Marmara için uyarı

Saat verildi: ​Sel ve su baskınlarına dikkat.
Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

​Galatasaray'ın Marcao ile ilgili tavrı tartışmalara neden oldu.
BAE Başkanı Danışmanı Gargaş: Bin Zayed Erdoğanla tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı

Erdoğan Taliban ile görüşeceğini açıkladı.

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

18 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Başbakanı Ahmed'i konuk ediyor.

​Çevik Bir ve Çetin Doğan hakkında tutuklama kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.