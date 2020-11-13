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Gündem Türk Sahil Güvenliği Egede 73 sığınmacıyı kurtardı
İZMİR

Türk Sahil Güvenliği Ege'de 73 sığınmacıyı kurtardı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, balık çiftliği kafesine çarptıktan sonra sürüklenen yelkenli teknedeki 70 ve Çeşme açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen bottaki 3 sığınmacı kurtarıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar'ın Sığacık Kokar koyu mevkisinde bir balık çiftliği kafesine, içinde bir grup düzensiz göçmen bulunan yelkenli teknenin çarptığı ihbarı geldi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sürüklenen teknedeki 70 sığınmacıyı kurtardı.

Yunan güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı mültecilerin kurtarılma anı kamerada
OYNAT 00:00
Yunan güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı mültecilerin kurtarılma anı kamerada
Ege Denizi'nde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca orantısız güç kullanılan sığınmacıların kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.


Öte yandan Çeşme ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 3 sığınmacı da Sahil Güvenlik görevlileri tarafından kıyıya getirildi.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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