Gündem Türkiyeden ABDye son mesaj Güvenli bölgeyi tek başımıza kurarız
ANKARA

Türkiye'den ABD'ye son mesaj: Güvenli bölgeyi tek başımıza kurarız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığından, "Akar, görüşmede Türkiye'nin ABD'den beklentisinin, terör örgütü PKK/YPG’ye desteğini tamamen sonlandırması olduğunu ifade etti." açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Görüşmede, ABD ile ortak bir noktada buluşamazsak 'Güvenli Bölge'yi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağımız ifade edilmiştir." denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ile ortak bir noktada buluşulmaması durumunda Suriye sınırında öngörülen "Güvenli Bölge"yi Türkiye'nin tek başına oluşturacağını ifade etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akar ve ABD'li mevkidaşı telefonda görüştü.

Görüşmede, Savunma Bakanlığının onaylanması dolayısıyla Esper'i tebrik eden Bakan Akar, Türkiye'nin ABD'den beklentisinin terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini tamamen sonlandırması olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan Akar, "Türkiye'nin sadece kendi ülkesi ve milletinin güvenlik ve emniyetini değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenlik ve emniyetini istediğini" vurguladı.

"Türkiye projenin sadece müşterisi değil"

Akar, F-35 programı ile ilgili olarak da Türkiye'nin, projenin sadece müşterisi değil, aynı zamanda yatırımcısı ve üretim ortağı olduğuna dikkati çekerek, F-35 projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Ayrıca Suriye'nin kuzeyinde kurulması öngörülen Güvenli Bölge'nin ele alındığı görüşmede Akar, Türkiye'nin Güvenli Bölge'de kontrolü sağlayabilecek tek uygun, yeterli ve yetenekli güç olduğunu vurguladı.

Bakan Akar, Güvenli Bölge'de yer alan YPG/PKK'nın tüm silahlarının toplanması, terör örgütünün Güvenli Bölge'den tamamen çıkarılması, Güvenli Bölge'nin, daha önce birçok kez açıklanan sebepler nedeniyle 30-40 kilometre derinliğinde olması, YPG/PKK'nın bölgede yaptığı tüm tünel, mevzi ve tahkimatların imha edilmesi, Güvenli Bölge'nin ABD ile koordineli bir şekilde Türkiye tarafından kontrol edilmesi kriterlerine göre oluşturulması gerektiğini bildirdi.

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  • Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da 26 Temmuz'da ifade ettiği gibi, ABD ile ortak bir noktada buluşamazsak Güvenli Bölge'yi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağımız ifade edilmiştir." ifadelerini kullandı.
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